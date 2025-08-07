Rugby – Felipe Moretti Calanchini è il nuovo pilone destro dei Lyons. Svelato il calendario della Serie A Elite

Un altro rinforzo in prima linea per Sitav Rugby Lyons, stavolta sul lato destro del pack: è già arrivato a Piacenza Felipe Moretti Calanchini, giovane prospetto argentino che si è già messo in mostra in Italia.
Moretti è nato a Santa Fe, in Argentina, nel 2003, ma si è trasferito a soli 20 anni in Italia, per entrare nella Accademia U23 della Benetton Treviso e militare nel Rugby Paese, dove ha disputato due stagioni in Serie A. Moretti è dotato di grandi doti fisiche, con i suoi 125kg distribuiti su 185cm che lo rendono un perfetto pilone destro moderno per quanto riguarda la mischia chiusa. Oltre a questo, aggiunge un ottimo gioco palla in mano sia come portatore che come passatore, e a una buona presenza difensiva sul placcaggio e nel punto di incontro.
Moretti in patria è cresciuto rugbisticamente nel Cha-Roga Rugby Club, squadra riferimento della sua città, collezionando diverse convocazioni nelle selezioni giovanili regionali e nazionali in patria. È in possesso della doppia cittadinanza, che gli ha facilitato il trasferimento in Italia. Dopo due anni di apprendistato a Paese, ora è pronto a mettersi in mostra anche nel massimo campionato italiano.
Moretti al primo giorno a Piacenza
“Sono davvero entusiasta di iniziare la mia prima stagione in Serie A Elite. Quest’anno il mio obiettivo principale è adattarmi rapidamente al nuovo campionato e contribuire ai risultati di squadra. Negli anni passati la mischia dei Lyons era un punto di forza, e quest’anno non vorremo essere da meno. Appena arrivato ho trovato un clima molto positivo, e fin dal primo giorno coach Matenga ha detto che vuole vederci essere contenti e orgogliosi del nostro lavoro in campo: confido che possiamo lavorare insieme per raggiungere i nostri obiettivi. Voglio imparare tanto dagli allenatori e migliorare come giocatore, e so che qui ho una grande opportunità di crescere”.
Felipe Moretti Calanchini, pilone destro, nato a Santa Fè (Argentina) il 23 settembre 2003, 185 cm x 125 kg
Svelato il calendario
La Federazione Italiana Rugby ha diramato oggi il calendario del prossimo campionato di Serie A Elite, che vedrà la Sitav Rugby Lyons ai nastri di partenza per il settimo anno di fila. La massima divisione nazionale prenderà il via il prossimo 11 ottobre; 18 turni di regular season, l’ultimo il 25 aprile, qualificheranno quattro formazioni alla fase play off. La squadra ultima classificata verrà retrocessa alla Serie A nella stagione 2026/27.
Il doppio turno di seminale tra la prima e la quarta classificata e la seconda e la terza classificata al termine della stagione regolare (andata il 9/10 maggio; ritorno il 16/17 maggio), decreterà le due finaliste per il Titolo di Campione d’Italia Assoluto maschile 2025/26 che si affronteranno nel fine settimana del 29/30 maggio (sede da definire).
Esordio da brividi per i Leoni di Kingi Matenga, che faranno visita ai Campioni d’Italia in carica della Femi-CZ Rugby Rovigo nella prima giornata di campionato. La settimana successiva ci sarà la prima sfida casalinga per i bianconeri, che sabato 18 ottobre attenderanno le Fiamme Oro al Beltrametti. A seguire, ci sarà la sfida in trasferta alla finalista dello scorso campionato Viadana, per tornare al Beltrametti nel weekend di Ognissanti quando i Leoni ospiteranno la neopromossa Biella.
Dopo i primi quattro turni il campionato riprenderà a dicembre, a causa della concomitanza con i test autunnali della Nazionale: il 6 dicembre al Beltrametti arriverà il Petrarca Padova, mentre nell’ultima gara del 2025 i Lyons sfideranno in trasferta il Mogliano. A gennaio si chiuderà il girone di andata, con le sfide casalinghe a Valorugby e Vicenza inframezzate dalla trasferta di Colorno.
Calendario Serie A
1° turno
And. 11 ottobre ore 15:30; Rit. 31 gennaio ore 14:30
Femi CZ Rugby Rovigo – Sitav Rugby Lyons
2° turno
And. 18 ottobre ore 15:30; Rit. 14 febbraio ore 14:30
Sitav Rugby Lyons – Fiamme Oro Rugby
3° turno
And. 25 ottobre ore 15:30; Rit. 14 marzo ore 14:30
Rugby Viadana 1970 – Sitav Rugby Lyons
4° turno
And. 1 novembre ore 14:30; Rit. 21 marzo ore 14:30
Sitav Rugby Lyons – Biella Rugby Club
5° turno
And. 6 dicembre ore 14:30; Rit. 28 marzo ore 14:30
Sitav Rugby Lyons – Petrarca Rugby
6° turno
And. 13 dicembre ore 14:30; Rit. 4 aprile ore 15:30
Mogliano Veneto Rugby – Sitav Rugby Lyons
7° turno
And. 10 gennaio ore 14:30; Rit. 11 aprile ore 15:30
Sitav Rugby Lyons – Valorugby Emilia
8° turno
And. 17 gennaio ore 14:30; Rit. 18 aprile ore 15:30
HBS Colorno – Sitav Rugby Lyons
9° turno
And. 24 gennaio ore 14:30; Rit. 25 aprile ore 15:30
Sitav Rugby Lyons – Rangers Vicenza
Semifinali: andata il 9/10 maggio; ritorno il 16/17 maggio
Finale: 29/30 maggio