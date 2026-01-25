Serie B – Niente da fare per Piacenza: Assigeco cade contro San Vendemiano

L’Assigeco cade tra le mura amiche per mano della Rucker San Vendemiano, che allunga così a tredici vittorie la striscia positiva in campionato. I Lupi giocano un buon primo tempo trascinati dai punti di Calbini, fresco di premio MVP del mese di dicembre, e Anaekwe, che sotto canestro trova spesso il fondo della retina. Dopo il riposo, però, gli ospiti rientrano in campo con grande convinzione, si portano in vantaggio alla fine del terzo quarto e resistono dalle incursioni dei Lupi nell’ultima frazione di gioco. Non bastano i 29 di un grande Calbini, e l’Assigeco sarà chiamata a rialzare la china nella trasferta di domenica prossima ad Agrigento.

Le parole di coach Lottici

“È stata una partita interpretata nel giusto modo, siamo riusciti a non subire la loro energia per lunghi tratti della partita. Il loro passaggio alla difesa a zona ci ha tolto un po’ di corsa, poi sono venute a mancare le energie e abbiamo sbagliato diversi tiri aperti. Quando tiri con il 21% da tre la partita diventa difficile, ma i ragazzi hanno messo il massimo dell’impegno, come testimonia il fatto di aver tenuto in scacco fino all’ultimo una squadra chesta viaggiando a mille”.

UCC Assigeco Piacenza – Rucker San Vendemiano 73 – 79

(16-21; 32-18; 15-26; 10-14)

UCC Assigeco Piacenza: Lorenzo Calbini 29 (6/7, 4/11), Andrea Mazzucchelli 5 (2/5, 0/1), Giovanni Poggi 10 (2/6, 1/3), Dalton Pepper 6 (3/4, 0/1), Simon Anaekwe 13 (5/8, 0/0), Leonardo Valesin 3 (1/1, 0/4), Martino Criconia 5 (1/1, 1/4), Massimiliano Ferraro 2 (0/3, 0/5), Joaquin Sarmiento 0 (0/0, 0/0) , Gabriele Cattivelli NE, Pietro Reginelli NE, Gianmarco Fiorillo NE, Kuot Yak Deng Kuot NE. Allenatore: Simone Lottici (assistenti: Roberto Villani, Luca Ogliari)

Rucker San Vendemiano: Riccardo Murri 10 (1/3, 2/4), Nicolas Morici 7 (2/5, 0/4), Jakob Cebasek 8 (2/4, 1/4), Giordano Pagani 15 (6/7, 0/0), Ivan Onojaife 5 (1/3, 0/0), Francesco Bedetti 2 (0/2, 0/0), Andrea Tassinari 21 (6/10, 2/8), Riccardo Dalla Cia 0 (0/0, 0/0), Matteo Picarelli 11 (2/6, 2/5), Davide Borin NE, Simone Sinagra NE. Allenatore: Federico Campanella (assistenti: Gabriele Longo, Marco Maso)

