Serie B – Nulla da fare contro una Faenza dalle alte percentuali; Fiorenzuola Bees cedono 81-64

I Fiorenzuola Bees fanno visita a Blacks Faenza con un Angelo Guaccio in più nel motore; il numero 19 ritorna in gialloblu dopo l’interruzione del rapporto a novembre, con grande voglia di aiutare in chiave salvezza.

La cronaca

Faenza inizia forte con il 6-0 firmato Cavallero-Calbini, ma Seck e Voltolini accendono i motori dei Bees e portano il risultato sul 9-8 al 4’. Il primo vantaggio gialloblu e’ firmato Colussa dall’arco, ma Faenza con la stessa arma si porta sul 16-14 all’8’ con la bomba dall’angolo.

Poggi appoggia il 20-14, con Ammannato che punisce il cambio dei Bees e chiude il primo quarto sul 23-14. Sabic prova ad entrare in partita con la tripla del 25-19 al 12’, con il reverse di Seck sul fondo che ricuce in toto il gap sul 25-23 al 14’.

Fragonara scaglia una importante tripla per il 32-25 nei primi secondi dell’azione al 16’, con Calbini che accende un 60% dall’arco per i faentini e costringe coach Dalmonte al timeout per cambiare l’inerzia della gara.

Fragonara e Calbini continuano il bombardamento dall’arco (41-29 al 18’), con i faentini che allungano sul 45-32 correndo a tutto campo. I Bees rimangono a -13 all’intervallo grazie ad una prova importante di capitan Bottioni, ma Poggi flirta con la tripla doppia al 22’ con 10 punti, 10 rimbalzi e 6 assist personali. 50-34.

Secondo tempo

Cavallero e Fragonara sono chirurgici per la squadra di coach Garelli, con Calbini che punisce una difesa troppo soft di Sabic e sul backdoor appoggia il più facile dei 58-36. Timeout Dalmonte. Bottioni galleggia in aria dalla media distanza, ma a gioco rotto Fragonara trova il 4/4 da 3 punti personale per il 61-38 toccando il massimo vantaggio al 28’.

È Bottioni con il rimbalzo offensivo a chiudere il terzo quarto sul 64-45. Negli ultimi 10 minuti Bottioni e Voltolini realizzano il 66-49 al 32’, con Sabic che con due triple consecutive puntella il 71-55 dopo due giri di lancetta.

L’asse Ammannato – Poggi chiude il match con un bel triangolo offensivo al 35’ (73-57), mentre la tripla dall’angolo di Colussa da un lato e quella di Magagnoli dall’altro puntellano il risultato finale sull’81-64 per la Blacks Faenza.

Blacks Faenza vs Fiorenzuola Bees 81-64

(23-14; 47-34; 64-45)

Blacks Faenza: Ndiaye 2; Poletti ne; Calbini 18; Vico 5; Poggi 15; Sirri ne; Bendandi; Magagnoli 3; Ammannato 9; Cavallero 13; Garavini; Fragonara 16. All. Garelli

Fiorenzuola Bees: Galli ne; Aklilu ne; Colussa 8; Bottioni 18; Bellinaso; Seck 11; Voltolini 10; Guaccio; Camara ne; Sabic 12; Negri 5; Redini ne. All. Dalmonte