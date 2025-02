Serie B – La Bakery Piacenza ritrova il sorriso e manda Desio KO 71-60

Ventinovesima giornata del campionato di Serie B Nazionale Lnp Old Wild West 2024/2025, la Bakery Piacenza ospita l’Aurora Desio.

La cronaca

Le sgasate di Perin e i duelli di Zoccoletti e Klanskis spingono subito avanti i biancorossi, che con la tripla di Chiti vanno sul 9-0. Desio chiama timeout e sistema l’attacco, ma il taglio backdoor di Morvillo frutta altri due punti prima che Zoccoletti e Longo continuino a fare breccia nel pitturato (17-10). Il piazzato di Taddeo tiene a debita distanza gli avversari che restano in scia grazie ad alcune perse banali di Piacenza. Sale la durezza dei contatti, il gioco si frammenta, e la stoppata di Taddeo che segue quella di Chiti chiude il primo quarto sul 23-16.

Il gioco da tre punti di Naoni inaugura il secondo quarto, poi l’esterno fa centro anche dall’arco e porta la Bakery sul +12. Si corre tanto, da una parte e dall’altra, e spesso si arriva a tirare con l’ossigeno che non arriva al cervello. Per questo gli errori arrivano a grappoli. Il massimo vantaggio biancorosso viene rimodulato sul 34-21 al 16’, quando Klanskis di forza appoggia al vetro. Divario che resta uguale dopo una serie di botta e risposta. La tripla di Perin, seguita da quella di Lanzi allarga la forbice fino al 42-25. I liberi permettono di mettere fieno in cascina per Piacenza prima dell’intervallo.

Secondo tempo

Al rientro dagli spogliatoi la Bakery gioca in maniera molto confusionaria, e questo permette a Desio di mangiare punti piano piano. Dopo oltre 5’ senza segnare, è Taddeo che finalmente sblocca il tabellone di Piacenza. Ma gli avversari ricuciono fino al 50-44, e allora sembra proprio che i biancorossi stiano dando un calcio al secchio del latte. Ancora Taddeo timbra dall’arco, mentre la penetrazione di forza di Zoccoletti scuote i padroni di casa.

La palla inizia a trovare più energia, circola in maniera differente e quando arriva per due volte a Lanzi, questo non può sottrarsi dal prendere le due triple che ricacciano indietro in un amen Desio, che dopo aver tanto recuperato si ritrova all’ultimo pit stop sotto di quindici lunghezze. Dopo la folata precedente, le polveri tornano ad essere bagnate ad inizio quarto periodo. Dopo quattro minuti di gioco, infatti, il parziale è di appena 2-2. Il furto di Lanzi, col quale realizza il 67-50 che eguaglia il massimo vantaggio dei biancorossi, sa quasi di game, set and match. Proprio perché si segna con il contagocce. In dirittura d’arrivo la c’è l’ovazione anche per Ndione, a segno con la tripla del definitivo 71-60.

Bakery Piacenza-Aurora Desio 71-60

Parziali: 23-16, 47-31, 61-46.

Piacenza: Naoni 9, Klanskis 9, Ndione 2, Perin 7, Ratti, Morvillo 2, Longo 4, Zoccoletti 12, Trevisan, Trevisan, Chiti 3, Lanzi 11, Taddeo 12. All. Salvemini.

Desio: Bartininkas 9, Abijo, Perez 5, Tornari 2, Chiumenti 11, Torgano 3, Albique 3, Fumagalli 4, Cipolla 4, Mazzoleni 5, Elli 14, Guglielmone. All. Regazzi.