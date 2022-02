Serie B – Per la Canottieri Ongina big match sul campo del Gabbiano Mantova

Scontro al vertice per la Canottieri Ongina in serie B maschile, con i gialloneri di Gabriele Bruni di scena domani (sabato) alle 17 a Cerese al cospetto del Gabbiano Mantova nel big match della settima giornata di ritorno del girone C.

I virgiliani guidano la classifica con 34 punti con sole due sconfitte patite, di cui una all’andata al tie break proprio a Monticelli. Dal canto loro, i piacentini inseguono a -1, pur avendo fin qui perso un solo incontro (all’andata sul campo della Radici Cazzago). Entrambe le compagini hanno un buon margine sul terzo posto e ora come ora sarebbero le formazioni che accederebbero ai play off per l’A3. All’andata fu battaglia all’ultimo pallone, con la Canottieri Ongina che la spuntò 17-15 al tie break. Ora il secondo atto, presentato sulla sponda piacentina da coach Bruni.

L’avversario

Il Gabbiano Mantova è allenato da Simone Serafini, ex palleggiatore di serie A al primo anno sulla panchina dei virgiliani. A sua disposizione, un roster di altissima qualità ed esperienza. La diagonale regina è composta dal regista Quartarone e dall’opposto Luca Bigarelli, mentre in posto quattro ci sono in primis l’ex Tommaso Cordani e Scaltriti, già sulla strada di Monticelli ai tempi di Campegine insieme al centrale Miselli, mentre il libero è Catellani.

Il turno

Questo il programma della settima giornata di ritorno del girone C di serie B maschile: Unitrento Volley-Ks Rent Trentino, Radici Cazzago-Valtrompia Volley, Policura Lagaris-Imecon Crema, Gabbiano Mantova-Canottieri Ongina, Acv Miners-Arredopark Dual Caselle, Volley Cavaion-Mgr Grassobbio.

La classifica

Gabbiano Mantova 35, Canottieri Ongina 34, Unitrento Volley 28, Arredopark Dual Caselle 25, Valtrompia Volley 21, Mgr Grassobbio 19, Ks Rent Trentino 17, Radici Cazzago 15, Acv Miners 14, Volley Cavaion, Imecon Crema 13, Policura Lagaris 0.

Diretta

La partita sarà trasmessa in diretta sulla pagina Facebook Volley Canottieri Ongina.