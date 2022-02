Superlega – La Gas Sales Piacenza ospita l’Itas Trentino per sfatare il tabù

Domenica alle 18.00 (diretta RAI Sport) la Gas Sales Piacenza torna tra le mura amiche per ospitare l’Itas Trentino, Club imbattuto negli scontri diretti e reduce dal successo da 3 punti a Padova ottenuto martedì nel recupero della 4a di ritorno. In classifica gli uomini di Lorenzo Bernardi sono settimi e, grazie al minor numero di gare giocate rispetto a Monza, sesta, possono pensare in grande. Il sestetto di Angelo Lorenzetti è terzo con 45 punti come la Lube, che deve recuperare dei match. Nella Gas Sales militano due ex trentini: Antonov e Russell.

A presentare il match Enrico Cester, centrale Gas Sales Piacenza

“La partita di domenica con Trento sarà sicuramente difficile, come tutte quelle che stiamo affrontando in questo periodo. Ci troveremo di fronte a una squadra molto forte che fa parte delle prime quattro potenze del campionato, sarà tosta ma la strada che stiamo intraprendendo sembra quella buona quindi dobbiamo continuare così”.

Precedenti

7 (7 successi Itas Trentino)

Ex

Oleg Antonov a Trento nel biennio 2015/16-2016/17; Aaron Russell a Trento nel biennio 2018/19-2019/20.