Serie B – Per la Canottieri Ongina c’è l’ostacolo-Caselle

Delicato confronto interno per la Canottieri Ongina, seconda forza del girone C di serie B maschile e dunque in piena zona play off (prime due posizioni). Nel sest’ultimo appuntamento di regular season, la formazione di Gabriele Bruni sarà di scena sabato alle 18 a Monticelli contro i veronesi dell’Arredopark Dual Caselle. Quarta forza del raggruppamento. La Canottieri Ongina, ancora incerottata, è reduce dalla preziosa vittoria di sabato scorso sul campo trentino dei Miners (1-3).

Avversario

L’Arredopark Dual Caselle occupa il quarto posto con 28 punti ed è allenata da Giuseppe Pes, ex palleggiatore di A1 con Parma e Verona.

Il turno

Questo il programma della decima giornata di ritorno del girone C di serie B maschile: Policura Lagaris-Ks Rent Trentino, Radici Cazzago-Gabbiano Mantova, Valtrompia Volley-Imecon Crema, Volley Cavaion-Acv Miners, Mgr Grassobbio-Unitrento Volley, Canottieri Ongina-Arredopark Dual Caselle.

La classifica

Gabbiano Mantova 44, Canottieri Ongina 40, Unitrento Volley 35, Arredopark Dual Caselle 28, Valtrompia Volley 26, Mgr Grassobbio 24, Imecon Crema19, Radici Cazzago 18, Ks Rent Trentino, Acv Miners, Volley Cavaion 17, Policura Lagaris 3.

Diretta

La partita sarà trasmessa in diretta Facebook sulla pagina Volley Ongina.