Serie B – La Canottieri Ongina è più forte delle assenze: piegato l’Acv Miners (1-3)

Cuore batte cerotti, carattere supera difficoltà. Le assenze non fermano la Canottieri Ongina, sempre protagonista in serie B maschile dove occupa il secondo posto nel girone C. Sabato a Cognola (Trento) la formazione allenata da Gabriele Bruni ha superato 3-1 i padroni di casa targati Acv Miners nella nona giornata di ritorno, festeggiando tre punti d’oro contro la squadra di “Willy” Taborda.

Un match particolarmente delicato in casa piacentina: oltre all’avversario, a caccia di punti salvezza, i gialloneri monticellesi dovevano fare i conti con le assenze pesanti per infortunio dell’opposto Henry Miranda (già out contro Crema) e dello schiacciatore Sandro Caci, schierato nello scorso match in posto due ma vittima di un problema articolare al gomito destra. Così, coach Bruni ha dovuto cambiare nuovamente assetto, proponendo la diagonale di posto quattro Piazzi e Bacca e lanciando Lorenzo Paratici in asse con il regista Ramberti. Il giovane opposto ha risposto positivamente, firmando 14 punti, mentre top scorer è risultato il capitano e centrale Beppe De Biasi con 19 punti, dei quali ben 7 a muro.

ACV MINERS-CANOTTIERI ONGINA 1-3

(22-25, 17-25, 25-16, 21-25)

ACV MINERS: Ravanelli 3, Bernardis 3, Roncari 9, Bandera 9, De Giorgio 23, Weiss 17, Raffaelli (L), Toselli, Faifer 4, Nardelli 1, Rensi. N.e.: Lunelli, Hoffer (L), Mazzola. All.: Taborda

CANOTTIERI ONGINA: Ramberti 4, Bacca 11, De Biasi B. 19, Paratici 14, Piazzi 7, Fall 8, Cereda (L), Zorzella 1, Ousse, Durante, De Biasi M.. N.e.: Caci. All.: Bruni

ARBITRI: Hofer e Miggiano

Risultati

Unitrento Volley-Policura Lagaris 3-0

Gabbiano Mantova-Valtrompia Volley 3-0

Volley Cavaion-Arredopark Dual Caselle 3-1

Ks Rent Trentino-Mgr Grassobbio 1-3

Imecon Crema-Radici Cazzago 3-0

Acv Miners-Canottieri Ongina 1-3.

Classifica

Gabbiano Mantova 44, Canottieri Ongina 40, Unitrento Volley 35, Arredopark Dual Caselle 28, Valtrompia Volley 26, Mgr Grassobbio 24, Imecon Crema 19, Radici Cazzago 18, Ks Rent Trentino, Acv Miners, Volley Cavaion 17, Policura Lagaris 3.