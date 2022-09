Serie B – Prima sfida ufficiale in Supercoppa; i Fiorenzuola Bees affrontano in trasferta con Ozzano

I Fiorenzuola Bees tornano in campo per inaugurare ufficialmente la stagione 2022/2023 di Serie B affrontando la trasferta contro New Flying Balls Ozzano nella sfida valevole per i Trentaduesimi di Finale Supercoppa.

Sabato 10 settembre 2022 alle ore 20.30 presso il Pala Arti Grafiche Reggiani la squadra di coach Galetti affronterà la Sinermatic in un match molto interessante che servirà a valutare lo stato di forma delle squadre in vista dell’inizio del Campionato Serie B Old Wild West previsto per il primo weekend di ottobre.

La Supercoppa

La Supercoppa LNP 2022 Old Wild West vedrà invece la sua fase finale, per questa stagione, in quel di Forlì, con la Unieuro Arena pronta ad accogliere le Final Four di Serie A2 e di Serie B tra venerdì 23 e sabato 24 settembre 2022.

In casa Fiorenzuola, dopo due test match affrontati contro squadre di categoria superiore come la JuVi Cremona e l’Urania Milano, è arrivata la prima paletta verde nella spigolosa trasferta affrontata contro Vigevano 1955 mercoledì scorso.

Nel 68-87 finale per i Bees (guidati dai 20 punti del rientrante Magrini) si è assistito a tutto fuorchè un test amichevole, con il pugno volontario rifilato nel primo quarto da Peroni (Vigevano) a Giorgi (Fiorenzuola) che ha condizionato in modo grave la partita sotto il profilo del nervosismo.

Nonostante il colpo subito, il centro gialloblu dovrebbe essere in campo, con Fiorenzuola che andrà alla ricerca della prima ”storica” vittoria in un turno di Supercoppa LNP 2022 Old Wild West, traguardo non ancora centrato nelle prime due stagioni in un campionato nazionale da parte della squadra del Presidente Stefano Alberti.

Nei primi scrimmage stagionali, la Sinermatic Ozzano di coach Loperfido ha mostrato già una buona condizione da parte di Lasagni, autore di ben 5 triple nell’ultima sfida, e dell’ex della partita Dimitri Klyuchnyk, indimenticato centro dell’allora Serie C Gold di Pallacanestro Fiorenzuola 1972.