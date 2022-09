Volley, Superlega – Il palleggiatore Freek De Weijer a Piacenza già in campo ad allenarsi

Il palleggiatore olandese Freek De Weijer è arrivato in Italia e subito dopo aver raggiunto Piacenza ha fatto il suo ingresso al PalabancaSport per ritirare il materiale tecnico e conoscere una parte dei suoi nuovi compagni.

Terminato l’impegno ai Mondiali con la sua Olanda agli ottavi di finale contro l’Ucraina, Freek De Weijer una volta tornato in patria è subito partito per raggiungere Piacenza. Dopo le visite mediche il giocatore, classe 1995, si è subito messo a disposizione di coach Bernardi e nel pomeriggio ha svolto il suo primo allenamento da biancorosso.

Freek De Weijer è alla sua prima esperienza in Italia e nell’ultima stagione il regista olandese ha giocato in Grecia con la maglia dell’AOP Kifissias chiudendo il campionato al sesto posto.

Nato a Berkel-Enschot, una località dei Paesi Bassi situata nella provincia del Brabante Settentrionale, Freek De Weijer si è avvicinato alla pallavolo all’età di undici anni e dopo aver completato il suo percorso con le giovanili ha giocato in Olanda per tanti anni vestendo la maglia del Draisma Dinamo Apeldoorn in due distinte occasioni vincendo due scudetti, una Coppa d’Olanda e una Supercoppa d’Olanda. Ha giocato per due stagioni nel Active Living Orion e quindi nella scorsa è stato protagonista in Grecia con l’AOP Kifissias.

Carriera

2014-2016 Draisma Dinamo Apeldoorn (Olanda)

2016-2018 Vita Attiva Orlone (Olanda)

2018-2021 Draisma Dinamo Apeldoorn (Olanda)

2021-2022 AOp Kifissias (Grecia)