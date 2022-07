Serie B – Stefano Bizzozi è il nuovo Coordinatore Tecnico del Settore Giovanile di Fiorenzuola Bees

Pallacanestro Fiorenzuola Bees comunica di aver trovato l’accordo per innestare nel proprio settore giovanile la figura di Stefano Bizzozi come Coordinatore Tecnico del Settore Giovanile.

Classe 1960, Bizzozi è una figura tecnica che non ha bisogno di presentazioni. Nato a Venezia, ha trascorso un’ampia fetta della sua illustre carriera alla Scavolini Pesaro.

Da lì è diventato vice allenatore alla Fortitudo Bologna, Capo Allenatore alla Reyer Venezia, responsabile del settore giovanile di Fulgor Fidenza e Basket Salso e per 2 anni Allenatore delle squadre giovanili delle Nazionali Italiane (conseguendo un prestigioso quarto posto agli Europei Under 18).

Nel 2009 è stato Assistente Allenatore della Nazionale Maggiore Italiana, per poi lavorare nello staff della Cimberio Varese, di cui è diventato capo allenatore nel 2014.

Dal 2016 al 2019 è stato responsabile del settore giovanile dell’HSC Roma, dal 2019 responsabile del settore giovanile Pallacanestro Varese e Varese Academy, con continue e proficue esperienze internazionali tra cui la guida della Nazionale Femminile del Camerun.

Membro Onorario del Panathlon International Club di MestreePresidente dell’Associazione Sports Around the World, con il suo operare ha inteso promuovere lo sport come elemento di cultura e di inclusione tra le persone, soprattutto verso i più piccoli.

Si è prodigato e continua a farlo per la sana educazione dei giovani e l’affermazione etica basata sul fair-play, con esempi positivi per l’emancipazione dell’uomo e della donna.

Tutta la società intende rivolgere il benvenuto a Stefano Bizzozi nello sciame di Pallacanestro Fiorenzuola 1972 ed augurargli buon lavoro insieme allo staff del settore giovanile.

Ecco le sue prime parole in maglia Fiorenzuola Bees