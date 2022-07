Serie B2 – Un’altra stagione al MioVolley per Scarabelli: «Tanta voglia di Riscatto, qui mi sento a casa»

Dopo la firma di coach Enrico Mazzola il Fumara MioVolley riparte da capitan Chiara Scarabelli: la giocatrice ha infatti deciso di proseguire il percorso e toccherà nel 2023 quota dieci anni all’interno del Consorzio.

Un traguardo davvero importante per la capitana e per una società che punta ancora una volta sul suo carisma e sulle sue doti per inseguire un campionato di vertice in serie B2.

Le parole di Scarabelli

«Mi è un po’ difficile pensarmi lontano dal MioVolley. Per me Gossolengo significa casa e famiglia, qui ho costruito tante amicizie. Gli ultimi due anni sono stati complicati, non è stato facile così come non è stato facile perdere una categoria (la B1, NdR) che avevo contribuito a conquistare: per me è stato senza dubbio un duro colpo».