Serie B, Supercoppa – La Bakery ha un cuore enorme, batte Crema all’overtime e vola ai quarti

Secondo turno di Supercoppa Lnp 2023 Old Wild West, e la Bakery Piacenza ospita sul parquet amico la Pall. Crema. Sfida a eliminazione diretta che potrebbe garantire l’accesso ai quarti di finale alla vincitrice. Potrebbe, perché solo vincere non basterà. Essendo 9 le vincitrici di questo secondo turno, una sarà eliminata d’ufficio.

La cronaca

Alla palla a due sono gli stessi cinque biancorossi del derby con Fiorenzuola a scendere in campo: Maglietti, Criconia, l’ex di turno Wiltshire, Mastroianni e Besedic. La partita all’inizio si gioca su ritmi poco elevati. Gli ospiti sono aggressivi in difesa, tant’è che raggiungono molto presto il bonus falli, ma allo stesso tempo attenti, concedendo pochi spazi da attaccare ai ragazzi di coach Conti. Manenti riesce a fare la voce grossa sotto canestro, ma la folata offensiva di Crema sul finire del primo periodo le permette di chiudere avanti di 9. L’andazzo del match non cambia nella seconda frazione. Anzi, non fa che crescere la fisicità, andando a discapito dello spettacolo. La Bakery pian piano comincia a giocare la sua pallacanestro, con Wiltshire che prima lucra due liberi e poi segna la tripla del 24-26 al 15’. I biancorossi alzano la pressione difensiva, mentre Soviero e Mastroianni dalla lunetta rintuzzano il punteggio. La perla è però di Wiltshire, che allo scadere del primo tempo segna la tripla del -1.

Secondo tempo

Al rientro dagli spogliatoi è un continuo capovolgimento. Inizia Piacenza con Maglietti che ruba, conduce il contropiede e serve Mastroianni che appoggia. Subito segue la tripla di Criconia che vale il 38-34. Al parziale biancorosso risponde Crema, che al 24’ torna a condurre di 4 lunghezze. Ancora i canestri di Criconia e Wiltshire permettono alla Bakery di ritornare avanti (48-44), con il tifo biancorosso che scalda il palazzetto. Gli ospiti replicano per il nuovo vantaggio, ma prima Mastroianni e poi un indemoniato Wiltshire arrivano al ferro per il +2. L’ultima frazione si accende quando El Agbani, appena rientrato in campo, segna 5 punti consecutivi con una bomba a gioco rotto (57-59). C’è però ancora da inseguire, con Manenti che sigla il 62 pari. Soviero si materializza due volte con furbizia dove non dovrebbe essere, e scippa il pallone agli avversari. Crema non demorde, e tocca a Besedic segnare la tripla del pari 71. A 12” dal termine Criconia pesca il coniglio dal cilindro con la tripla che vale alla Bakery il pareggio, mandando la gara al supplementare.

Supplementare

All’overtime non c’è storia, Piacenza gioca con la rabbia giusta e conduce nel punteggio dall’inizio alla fine. A prendersi la scena è Maglietti, autore di 7 punti consecutivi che trascinano la squadra verso la qualificazione ai quarti. Eppure gli ultimi secondi sono stati pieni di pathos, perché c’era da tener conto anche degli altri risultati per evitare di essere la nona vincitrice e subire la beffa di essere comunque eliminata per regolamento. I liberi di Criconia hanno permesso di avere una differenza canestri di +6 così da staccare il pass.

Bakery Piacenza-Pall. Crema 91-85

Piacenza: Wiltshire 27, Criconia 19, Barattieri ne, Soviero 5, El Agbani 5, Marchiaro, Mastroianni 12, Maglietti 9, Perugino ne, Civetta ne, Manenti 7, Besedic 7. All. Conti.

Crema: Oboe 6, Carta 7, Nicoli 14, Ballati 11, Graziani ne, Stepanovic 11, Tsetserukou 18, Ianuale 14, Facchi, Ziviani 4. All. Baldiraghi.

Arbitri: Stefano Pulina e Filippo Giovagnini.