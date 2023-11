Serie B – Trasferta a Montecatini per la Bakery: obiettivo ritorno al successo – AUDIO

Dopo una settimana di lavoro, la Bakery Piacenza è pronta a scendere in campo per un impegno ostico contro la Gema Montecatini. Al PalaTerme andrà in scena l’incontro valido per la nona giornata del campionato di Serie B Nazionale Lnp Old Wild West 2023/24, che si preannuncia molto importante per entrambe le compagini.

Se i biancorossi sono alla ricerca del successo che possa interrompere a tre la striscia di sconfitte consecutive, la Gema vuol continuare la sua corsa verso la testa della classifica che è distante solo due punti. Oltretutto, tra le fila dei termali ci sono ben tre ex di turno, ovvero coach Marco Del Re e le ali Lorenzo Passoni e Kirill Korsunov. Sarebbero stati in realtà quattro, se non si fosse infortunato Simone Angelucci, al quale va l’in bocca al lupo per un presto ritorno in campo. La squadra di Giorgio Salvemini sa perfettamente, però, che per riuscire nell’obiettivo del ritorno alla vittoria non può prescindere dal giocare con determinazione e senza alcuna paura.

