Serie B – La Bakery Piacenza inciampa per la terza volta: vince Crema 72-68

La Bakery Piacenza di coach Salvemini incappa nella terza sconfitta consecutiva perdendo in casa contro Crema, che ha la meglio 72-68. Non bastano i 21 punti un eroico Maglietti (costretto ad uscire nel finale per crampi) e al 4/6 da tre punti di Besedic ai biancorossi: dopo una gara molto equilibrata e giocata ad alto ritmo da entrambe le squadre, sono i cremaschi che raccolgono i due punti e si portano a casa il quinto successo di fila.

Primo Quarto 18-17

Primi punti della partita dei lombardi, risponde Wiltshire con la tripla. Altra tripla, stavolta di Besedic sorpasso Bakery. Ancora Wiltshire, altra tripla 14-11. Bel lavoro di Oboe che colpisce in accelerazione. Crema si fa di nuovo sotto ancora con il numero 0: primo quarto molto equilibrato tra Piacenza e Crema, 18-17.

Secondo Quarto 36-39

Avvio favorevole a Crema in questo avvio di secondo quarto, Salvemini chiama timeout dopo due attacchi inconcludenti dei suoi. Ancora un fallo della difesa, altro giro in lunetta per Crema. Ritmo rimane alto, Crema conduce 25-21. Nicoli manda a bersaglio da oltre l’arco, ancora timeout Balery che scivola sotto di 9. Risponde di carattere Piacenza! Canestro da 3 di Besedic e stavolta è Crema a chiamare timeout, Piacenza torna a -2. Stavolta palla persa da parte di Piacenza, la sesta della gara. Maglietti segna in appoggio l’ultimo canestro del quarto: 36 a 39.

Terzo Quarto 54-53

Terzo fallo speso da Stepanovic. Uscita fortissimo dall’intervallo la Bakery, che si porta avanti 46-45 dopo la quarta tripla (su quattro tentativi) di Besedic! Piacenza sta mettendo in campo una difesa fortissima, la squadra di Baldiraghi non segna più. Ne approfitta Maglietti con la rubata ed il contropiede chiuso, 50-45. Passi di Ianuale, possesso Piacenza. Ziviani affonda con l’accelerazione e subisce il fallo segnando a canestro: chiuso il gioco da tre punti. Tsetserukou dalla distanza, ospiti a -1 a fine quarto: 54-53.

Quarto Quarto 68-72

Quarto periodo con molta confusione, diverse palle perse da entrambe le squadre. Tripla a segno di Ballati che sblocca le cose e riporta avanti i suoi. Torna in campo Besedic per la squadra di Salvemini. Blocco perfetto di Besedic che porta alla tripla Maglietti: 63-58. Oboe fa saltare mezza difesa e segna la tripla del +3 ospite. Timeout Crema avanti 69-64. Problemi di crampi per Maglietti, il n. 12 sta dando veramente tutto quello che ha con 21 punti in 30′ e passa di utilizzo. Palla persa Bakery con ancora 1′ e 10” da giocare. Bakery a meno 3, ma Crema commette una banale palla persa e regala ancora speranze ai biancorossi. Oboe in lunetta: 1 su 2. Si arriva nel finale punto a punto: nei giri alla lunetta Crema rimane solida e raccoglie il successo 72-68