Serie B – Vietato sbagliare per l’Assigeco: a Casale Monferrato per inseguire la vittoria – AUDIO

Il successo esterno a Legnano ha portato due punti d’oro in casa Assigeco. A sole sei giornate dalla fine della stagione regolare, i ragazzi di coach Lottici vogliono ora proseguire nella giusta direzione sfruttando il buon momento di forma e le forze fresche portate dal ritorno in campo di Mazzucchelli e dall’energia del neoarrivato Federico Ricci, subito protagonista all’esordio con 8 punti e 5 rimbalzi in uscita dalla panchina.

Subito archiviata la bella prestazione della scorsa settimana, i Lupi dovranno ora affrontare Casale Monferrato nella trasferta del PalaEnergica “Paolo Ferraris”di questa domenica 29 marzo alle 18:00.

Il focus sugli avversari

Dopo un avvio di stagione molto complicato che l’ha vista condividere l’ultimo posto in classifica con Fidenza, il girone di ritorno ha regalato qualche soddisfazione in più alla squadra piemontese. Ciononostante, la formazione allenata da coach Fabio Corbani siede ancora al terzultimo posto in classifica, e l’obiettivo stagionale pare ormai evitare la retrocessione diretta per poi giocarsi il tutto per tutto ai playout. Nonostante il record di 7 vittorie e 24 sconfitte, Casale Monferrato ha portato a casa la vittoria negli ultimi tre incontri giocati, e come dimostra l’ultimo colpaccio casalingo contro la Rucker San Vendemiano, i piemontesi non sono certo un avversario da sottovalutare.

Le chiavi della regia del quintetto piemontese sono affidate al confermato Francesco Guerra, assistito nel backcourt dall’argentino Tomas Zanzottera, arrivato a stagione in corso dalla Serie B Interregionale e temibile realizzatore perimetrale. Nello starting five ci sarà anche il giovane Gianmarco Fiusco, interessante giocatore di prospettiva arrivato a febbraio da Vigevano per sopperire all’infortunio di Simone Caglio.

A comporre il reparto lunghi vedremo invece il giovane classe 2005 Francesco Marcucci affiancato dal ben più esperto Niccolò Martinoni, storico capitano al quindicesimo anno in maglia rossoblu. Tra gli esterni in uscita dalla panchina troveremo il tiratore Marco Rupil e lo specialista difensivo Kesmor Osatwna, mentre Mamadou Dia e il giovanissimo Andrei Ioan Flueras saranno pronti a dare il cambio sotto canestro. Competano il roster Vittorio Iacorossi, Nicolò Quaroni e Alberto Mossi, che nelle ultime vittorie si è reso protagonista con una buona produzione offensiva dalla panchina.

Il match di andata ha visto un’Assigeco scarica cadere fra le mura di casa col punteggio di 81 – 91 in favore degli ospiti, bravi a resistere ai tentativi di rimonta biancorossoblu nel quarto quarto.

Come seguire la partita

Flash in diretta su Radio Sound Piacenza (94.6 – 95.0; radiosound95.it) all’interno della trasmissione STADIO SOUND. Diretta testuale su SportPiacenza.it

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