Residenti “ostaggio” di una coppia di senzatetto tra bisogni per strada e minacce, Soresi (Fdi): “Situazione insostenibile, intervenire”

“Da oltre due mesi, sotto i portici del Grattacielo dei Mille, risultano stabilmente presenti, sia di giorno che di notte, un uomo ed una donna senza fissa dimora. La coppia, inizialmente tollerata dagli abitanti della zona, sta creando una situazione di forte disagio e degrado: l’espletamento di bisogni fisiologici in loco, le effusioni sessuali, il disturbo reiterato ai residenti ed esercenti nonché le minacce nei confronti di alcuni di questi, stanno di fatto rendendo la situazione insostenibile”, così Sara Soresi – capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio Comunale – a commento dell’interrogazione urgente appena depositata per chiedere all’Amministrazione di affrontare nell’immediato la problematica, restituendo alla zona decoro e sicurezza.

La nota di Sara Soresi

“Sono state documentate e ripetutamente segnalate – osserva Soresi – condizioni di grave degrado igienico ed ambientale, tra cui l’espletamento di bisogni fisiologici in loco ed in prossimità di veicoli ed aree condominiali, con evidenti ripercussioni sul decoro urbano e sulla vivibilità dell’area. Non solo. Anche comportamenti contrari alla pubblica decenza e situazioni di disturbo reiterato ai residenti e agli esercenti nonché episodi di atteggiamenti aggressivi e minacciosi nei confronti di residenti. Per questi motivi, gli Amministratori condominiali hanno provveduto a presentare esposto ed a segnalare la situazione alla Polizia Locale ed ai Servizi Sociali, purtroppo invano”.

“Si tratta dunque – commenta la capogruppo – di una problematica non episodica ma stabile, reiterata e ampiamente conosciuta dalle autorità competenti. Eppure, ad oggi, non affrontata e, men che meno, risolta”.

Prosegue l’esponente di Fratelli d’Italia: “Pur nella piena consapevolezza della condizione di fragilità e disagio sociale delle persone coinvolte, che richiede un intervento serio e strutturato delle istituzioni, non è più tollerabile che questa situazione si protragga da mesi senza una reale soluzione. La reiterazione degli episodi evidenzia una grave insufficienza nella gestione complessiva del caso da parte dell’amministrazione comunale, sia sotto il profilo della presa in carico sociale, sia sotto quello della sicurezza e del decoro urbano. Non solo: l’inerzia prolungata rischia di determinare una crescente tensione sociale tra residenti e soggetti interessati, con ulteriore aggravamento delle condizioni già critiche”.

Per questo Soresi ha depositato un’interrogazione urgente per chiedere all’Amministrazione di intervenire nell’immediato, attivando i Servizi Sociali, interloquendo con la Questura per la valutazione di eventuali provvedimenti di competenza, ivi compreso il foglio di via obbligatorio, nonché adottando ordinanze contingibili ed urgenti per motivi igienico-sanitari e di sicurezza urbana al fine di ripristinare le condizioni di sicurezza, igiene e decoro dell’area interessata, anche alla luce delle numerose segnalazioni ed esposti presentati.

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