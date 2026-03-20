Serie B – Vittoria di carattere dell’Assigeco: espugnata Legnano e due punti d’oro conquistati

È un venerdì sera strepitoso per l’UCC Assigeco Piacenza. Sul parquet della Soevis Arena di Legnano i Lupi erano obbligati a tornare alla vittoria per tenere vivo l’obiettivo della conquista dei playoff, e riescono nell’intento con una solida prestazione di squadra. Dopo un primo tempo equilibrato, i ragazzi di coach Lottici tentano la fuga nel terzo spicchio di gara, trovando anche il +13, ma subiscono il rientro dei padroni di casa trovandosi a giocare l’ennesimo finale in volata della loro stagione: Ferraro a poco più di un minuto dalla fine trova una tripla preziosissima che di fatto incanala la sfida in favore dei piacentini, bravi a resistere nel finale agli ultimi assedi legnanesi.
Un successo che vale oro per l’Assigeco, che trova il due a zero negli scontri diretti raggiungendo e superando in classifica proprio la formazione di coach Piazza. Tre uomini in doppia cifra: 15 punti di un fondamentale Criconia, 14 del solito Calbini e 13 punti con 11 rimbalzi di un solido Anaekwe, in una serata che ha visto anche il rientro in campo di Mazzucchelli e un ottimo esordio per il nuovo acquisto Federico Ricci (8 punti e 5 rimbalzi). Domenica prossima per i Lupi nuovo impegno in trasferta, con la sfida contro Casale Monferrato per trovare altri due punti fondamentali in questo rush finale di stagione.
Le parole di coach Lottici
“Stasera i ragazzi hanno fatto una grande partita. Ce l’eravamo detti, venivamo dal passo falso con Omegna e volevamo riscattarci. Ognuno ha portato il proprio mattoncino, è questo lo spirito che piace a me e che vorrei vedere in ogni partita da qui alla fine del campionato. C’è stata una grossa partecipazione difensiva da parte di tutta la squadra, inoltre abbiamo fatto un grande lavoro a rimbalzo offensivo. È una vittoria fondamentale che ci permette di agganciare e superare Legnano in classifica, dobbiamo continuare a lavorare su questa strada. Un grazie anche ai tifosi che questa sera sono venuti a sostenerci”.
Sae Scientifica-Soevis Legnano – UCC Assigeco Piacenza 70-74
(13-17; 25-24; 11-14; 21-19)
Sae Scientifica-Soevis Legnano: Francesco Oboe 9 (3/3, 1/8), Guglielmo Sodero 32 (5/6, 6/14), Vytenis Cizauskas 3 (1/6, 0/2), Arsenije Stepanovic 2 (1/1, 0/3), Alessandro Riva 6 (3/4, 0/2); Francesco De Capitani 0 (0/5 da due), Tommaso Bellini 0, Guido Scali 14 (3/7, 2/3), Andrea Quinti 4 (2/4 da due). Ne: Edoardo Pirovano, Mattia Mastroianni, Alex Nebuloni. Allenatore: Paolo Piazza (assistenti: Davide Giglietti, Nicolò Cuturello, Silvio Saini).
UCC Assigeco Piacenza: Leonardo Valesin 7 (1/2, 1/5), Lorenzo Calbini 14 (2/5, 2/6), Dalton Pepper 2 (0/4, 0/2), Giovanni Poggi 6 (3/7, 0/3), Simon Anaekwe 13 (6/11 da due); Andrea Mazzucchelli 4 (0/1, 1/3) Martino Criconia 15 (2/2, 3/6), Federico Ricci 8 (4/7 da due), Massimiliano Ferraro 5 (0/3, 1/4). Ne: Joaquin Sarmiento, Kuot Yak Deng Kuot, Gabriele Cattivelli. Allenatore: Simone Lottici (assistenti: Roberto Villani, Luca Ogliari).