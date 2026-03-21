In difficoltà e al buio durante un’escursione sul monte Armelio, soccorse tre ragazze

Soccorsi in azione nella tarda serata di ieri sul monte Armelio, nella zona di Perino, dove tre ragazze in escursione hanno richiesto aiuto dopo che una di loro ha accusato un malore.

L’allarme è scattato intorno alle 21, quando le giovani, trovandosi nel bosco, hanno contattato i soccorritori segnalando difficoltà nel proseguire il percorso.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, insieme al soccorso alpino, ai carabinieri e al personale del 118, impegnati nelle operazioni di ricerca.

Le tre ragazze sono state rintracciate intorno a mezzanotte. Fortunatamente le loro condizioni sono risultate buone e non si sono registrate conseguenze gravi.

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