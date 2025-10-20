Serie B – Zamboni guida la ripartenza Bakery: “Contro Assigeco prestazione che dà fiducia”

All’indomani della sconfitta contro Assigeco al PalaBanca (77-74), a prendere la parola in casa Bakery Piacenza è il Club Manager, Simone Zamboni.
I complimenti
“A fine gara, sono sceso negli spogliatoi per complimentarmi di persona con lo staff per come abbiamo preparato, approcciato e interpretato la gara. Lo stesso discorso vale per i giocatori, anche a loro va il mio applauso perché hanno fatto una grande partita contro un avversario di assoluto livello, con obiettivi stagionali diversi dai nostri. E nonostante questo, siamo andati ad un passo da una vittoria che sarebbe stata assolutamente meritata”.
L’analisi
“Peccato per l’inizio della gara, in cui siamo andati sotto anche oltre i 10 punti e questo ci ha obbligato a spendere tante energie per avviare la rimonta. Abbiamo giocato un grande terzo periodo, forse il migliore della stagione, rientrando bene nel match. Non era scontato giocarcela in quel modo: solo qualche episodio nel finale ci ha portati alla sconfitta, ma abbiamo tenuto Assigeco sul filo per l’intero quarto quarto, costringendo i nostri avversari a chiamare un timeout a otto decimi di secondo dalla fine”, sottolinea Zamboni.
Tanti spunti
“Portiamo con noi le sensazioni positive emerse da questa domenica. Fra cui quelle che riguardano il pubblico: la squadra è stata guidata da un bellissimo tifo, compresi tanti giovani sostenitori biancorossi sulle tribune. È stato un momento di grande coesione per la nostra società. Ringraziamo i tifosi per starci sempre vicini, anche in un momento in cui le prestazioni solo assolutamente positive e la squadra è in crescita, ma non sono ancora arrivati i risultati in cui tutti noi speriamo per dare ancora più fiducia a tutto l’ambiente Bakery”.