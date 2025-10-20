Tennistavolo – Cortemaggiore, giovani pongisti in evidenza nelle gare “Giornata Rosa” e ai regionali

Un altro fine settimana ricco di soddisfazioni per il club pongistico di Cortemaggiore (Teco) nelle attività individuali. Al torneo open nazionale tutto al femminile “Giornata Rosa”, Lisa Ahsyrova, 17 anni, è salita sul podio conquistando il bronzo nell’individuale top 5. Nel suo cammino verso il podio, la giovane pongista ha superato Maiella Marcone (Scuola Accademy Yang Min Milano ), Melissa Giovine (Molfetta ), Alice D’Angelo (Trezzano), Giulia Grasso (Perugia); in semifinale ha ceduto a Martina Komovel (Jesi). Nel top 4 la sorella Nastasia Ashyrova è arrivata nelle prime 16 classificate.

Si brinda e arrivano conferme anche nel maschile del settore giovanile magiostrino al primo torneo regionale a San Felice sul Panaro (Modena): nella categoria regina Mohamed El Aazri arriva secondo, mentre Lorenzo Armani è terzo; ottimi anche i due esordienti Roberto Guariberto (9°) e Karol Ferrari (12esimo) nell’under 15. Completano le posizioni sempre nella categoria regina Under 21 di Anas El Aazri e la 19esima posizione di Yllias El Aazri, entrambi di 17 anni.

