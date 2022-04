Serie B1 – Conad Alsenese in recupero a Garlasco: vincere per continuare a sperare nella salvezza

Vincere per continuare a sperare. Non ha alternative la Conad Alsenese che scenderà in campo sabato alle 18 a Garlasco. Recupero dell’ultima giornata di ritorno. Per le piacentine, si tratta del terz’ultimo match di regular season, fondamentale per provare a risalire in extremis la classifica e continuare a sperare nella salvezza.

In terra pavese, andrà in scena un vero e proprio scontro diretto, con le padrone di casa in posizione privilegiata. Mentre Alseno insegue a -5 e anche a -4 da Gossolengo. Il terz’ultimo posto attuale rimarrà ugualmente domani sera, ma per Diomede e compagne è fondamentale vincere e far punti per provare a scavalcare alla lunga le “cugine” piacentine (ancora da affrontare nel ritorno) e sperare almeno nei play out (distanza di non più di due punti tra quint’ultimo e quart’ultimo posto).

La classifica

Emilbronzo 2000 Montale 49, Bleuline Forlì, Csi Clai Imola 41, Esperia Cremona 40, Csv-Ra.Ma. Ostiano, Elettromeccanica Angelini Cesena 33, Tirabassi & Vezzali 32, Volley 2001 Garlasco 23, Fumara MioVolley Gossolengo 22, Conad Alsenese 18, Fos Wimore Cvr 17, Certosa Volley 2. (Montale, Cremona, Cesena, Tirabassi & Vezzali, Garlasco e Conad Alsenese una partita in meno).

Diretta

La partita sarà trasmessa in diretta sulla pagina Facebook Official Volley 2001 Garlasco.