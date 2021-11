Serie B1, la Conad Alsenese insegue il bis romagnolo contro Forlì

Dopo il successo al tie break di domenica scorsa al Carisport cesenate, in serie B1 femminile la Conad Alsenese si prepara ad ospitare domani (sabato) alle 21 al palazzetto di Alseno la Bleuline Forlì, formazione che condivide la terza posizione in classifica nel girone D. Le gialloblù hanno centrato la seconda vittoria stagionale, ma hanno bisogno di continuità di prestazione e di risultati per alimentare la propria graduatoria e trovare risposte ancora più convincenti di squadra.

L’avversario

La Bleuline Forlì è allenata da Luigi Morolli e in classifica condivide il terzo posto a quota 12 punti con la Csi Clai Imola e con la Tirabassi & Vezzali.

Dopo la scorsa promozione dalla B2, l’organico è stato confermato per buonissima parte, con 3 elementi di esperienza ad affiancare tante giovani. In regia c’è il capitano Elisa Morolli, ex Barricalla e Ravenna in A2. Mentre in diagonale figura l’opposta Maria Mauriello, reduce da cinque stagioni in B1 al Sud e unica novità nel 6+1 rispetto alla scorsa stagione. Al centro, un altro elemento che conosce bene la categoria come Camilla Gardini.

Nel sestetto due prodotti forlivesi fin dal minivolley come la banda Gallo e il libero Gregori, con lo schieramento base completato dalla giovane centrale Bacchilega (2003 da Imola) e da Cecilia Morolli, figlia più giovane di coach Luigi e impiegata in banda.

La classifica

Emilbronzo 2000 Montale 17, Esperia Cremona 13, Csi Clai Imola, Tirabassi & Vezzali, Bleuline Forlì 12, Csv-Ra.Ma. Ostiano 10, Volley 2001 Garlasco 9, Elettromeccanica Angelini Cesena 8, Conad Alsenese, Fumara MioVolley, Fos Wimore Cvr 5, Certosa Volley 0.

La diretta

La partita tra Conad Alsenese e Bleuline Forlì sarà trasmessa in diretta sulla pagina Facebook Pallavolo Alsenese.