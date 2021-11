Serie B1, la Conad Alsenese espugna Cesena al tie break

In B1 femminile la Conad Alsenese torna al successo e lo fa espugnando al tiebreak Cesena con il 3-2 all’Elettromeccanica Angelini nel match di ieri (domenica) della sesta giornata d’andata del girone D. La seconda vittoria stagionale delle gialloblù piacentine è arrivata al termine di un match sostanzialmente dai due volti, sebbene con una sterzata finale che ha aggiunto un capitolo ulteriore ed emozionante.

In Romagna, la squadra di Enrico Mazzola aveva iniziato al meglio l’incontro, dominando la scena nei primi due set, salvo poi andare vicinissima ad archiviare con merito la pratica nella terza frazione. Un’occasione non sfruttata (27-25 per Cesena) si è trasformata via via in un incontro riaperto, dove l’Elettromeccanica di Cristiano Lucchi che ha preso coraggio e convinzione, trascinando Alseno al tie break. Qui, però, le piacentine hanno fatto la voce grossa, dominando il set corto con un eloquente 5-15.

Nei vari fondamentali, la battuta è stata spartiacque: la Conad ha sbagliato molto poco (4 errori) e ha trovato 7 ace, mentre Cesena ha faticato molto a trovare ritmo dalla linea dei nove metri, come testimoniano i 17 errori punto al servizio a fronte dei due ace. In casa alsenese, top scorer la schiacciatrice Sofia Cornelli, autrice di 20 punti dei quali 17 in attacco (con un bel 41% di positività) e 3 ace. Solidi la ricezione e anche il muro gialloblù, trascinato dalle centrali Diomede e Guccione che hanno firmato 7 dei 9 punti diretti nel fondamentale.

ELETTROMECCANICA ANGELINI CESENA-CONAD ALSENESE 2-3

(18-25, 14-25, 27-25, 25-19, 5-15)

ELETTROMECCANICA ANGELINI CESENA: De Bellis 4, Caniato 10, Altini 17, Favero 14, Gennari 11, Mazzotti 2, Calisesi (L), Zuffi (L), Polletta 11. N.e.: Conficoni, Zanetti, Tiberi. All.: Lucchi

CONAD ALSENESE: Cornelli 20, Diomede 11, Gobbi 18, Lago 10, Guccione 10, Romanin 3, Toffanin (L), Tosi 2, Fava 1, Zagni. N.e.: Sesenna, Poggi. All.: Mazzola

Risultati

Csv-Ra.Ma. Ostiano-Csi Clai Imola 3-1

Bleuline Forlì-Tirabassi & Vezzali 3-1

Certosa Volley-Emilbronzo 2000 Montale 0-3

Elettromeccanica Angelini Cesena-Conad Alsenese 2-3

Fos Wimore Cvr-Esperia Cremona 0-3

Volley 2001 Garlasco-Fumara MioVolley Gossolengo 2-3

Classifica

Emilbronzo 2000 Montale 17, Esperia Cremona 13, Csi Clai Imola, Tirabassi & Vezzali, Bleuline Forlì 12, Csv-Ra.Ma. Ostiano 10, Volley 2001 Garlasco 9, Elettromeccanica Angelini Cesena 8, Conad Alsenese, Fumara MioVolley Gossolengo, Fos Wimore Cvr 5, Certosa Volley 0.