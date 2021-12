Serie B1 – La Conad Alsenese non si vuole accontentare: sfida alla Csv-Ra.Ma.

Non è sazia la Conad Alsenese, formazione piacentina di serie B1 femminile che domani (sabato) alle 20,45 a Ostiano (Cremona) sfiderà la Csv-Ra.Ma. nella penultima giornata d’andata del girone D. Le gialloblù di Enrico Mazzola sono reduci da tre vittorie consecutive, l’ultima delle quali arrivata sabato scorso ad Alseno contro le reggiane della Fos Wimore Cvr in uno scontro diretto per la zona rossa della classifica.

Con il 3-0 conquistato, la Conad è uscita per ora dalle sabbie mobili, salendo a quota 11 punti in compagnia di Cesena. Il tutto contando anche il recupero in programma mercoledì (nuovo orario alle 19) ad Alseno contro Forlì.

Ex

Nelle fila della Conad Alsenese milita un ex di turno. La palleggiatrice cremonese Viola Zagni (2001), in passato a Ostiano.

L’avversario

La Csv-Ra.Ma. Ostiano è allenata da Federico Bonini, che però domani sarà squalificato, con la squadra guidata dal vice Alberto Leali. In classifica, le cremonesi occupano il quinto posto con 16 punti, cinque in più delle piacentine.

CLASSIFICA – Emilbronzo 2000 Montale 25, Csi Clai Imola, Esperia Cremona 19, Tirabassi & Vezzali 18, Csv-Ra.Ma. Ostiano 16, Bleuline Forlì 15, Conad Alsenese, Elettromeccanica Angelini Cesena 11, Volley 2001 Garlasco 9, Fumara MioVolley, Fos Wimore Cvr 8, Certosa Volley 0.

La diretta

La partita sarà trasmessa in diretta sulla pagina Facebook Ostiano Volley.