Serie B1 – La Conad Alsenese parte bene poi cede alla distanza contro Ostiano (1-3)

Non basta una partenza di carattere e di qualità alla Conad Alsenese per far punti nel campionato di B1 femminile (girone D, decima giornata di ritorno). Nel match interno contro la Csv-Ra.Ma. Ostiano, infatti, le gialloblù piacentine allenate da Enrico Mazzola hanno ceduto 3-1 alla compagine cremonese dopo aver vinto il primo set, giocato con grande intensità e con una bella pallavolo.

Alla lunga, Alseno ha lasciato via libera all’avversario, che dopo aver vinto il braccio di erro del secondo set (22-25, nuovo parziale molto equilibrato) ha sostanzialmente dominato la seconda parte dell’incontro, ribaltando la terza frazione (poi chiusa 14-25 dall’8-5 locale) e resistendo al ritorno di fiamma della Conad nel quarto (dall’8-14 al 12-13), terminato poi 19-25 a favore di Ostiano.

Un vero peccato per Diomede e compagne, che hanno pagato qualche errore di troppo (in battuta nel secondo e in attacco nel terzo set) nei momenti dove l’avversario sembrava in difficoltà e poteva essere messo alle corde. Nella seconda parte dell’incontro, invece, la Csv-Ra.Ma. ha sfruttato in primis una battuta incisiva per incanalare dalla sua parte il gioco, arrivando a conquistare il bottino pieno. Alseno, dunque, non riesce a far punti e resta fermo a quota 18 appaiata a Garlasco (match non disputato causa-Covid), con una zona rossa che si fa sempre più incandescente anche per le piacentine.

CONAD ALSENESE-CSV-RA.MA. OSTIANO 1-3

(25-19, 22-25, 14-25, 19-25)

CONAD ALSENESE: Cornelli 12, Diomede 6, Gobbi 17, Tosi 15, Guccione 2, Romanin 4, Toffanin (L), Sesenna, Lago, Fava. N.e.: Poggi. All.: Mazzola

CSV-RA.MA. OSTIANO: Falotico 8, Focaccia 9, Frigerio 10, Pinetti 14, Barbarini 19, Grippo 3, Braga (L), Volta (L), Bertaiola, Gagliardi. N.e.: Barbiero, Magri, Martinelli. All.: Bonini

Risultati

Esperia Cremona-Csi Clai Imola 3-2

Bleuline Forlì-Fos Wimore Cvr 3-1

Conad Alsenese-Csv-Ra.Ma. Ostiano 1-3

Elettromeccanica Angelini Cesena-Volley 2001 Garlasco (rinviata al 30 marzo)

Fumara MioVolley –Certosa Volley 3-0

Tirabassi & Vezzali-Emilbronzo 2000 Montale (rinviata).

Classifica

Emilbronzo 2000 Montale 40, Esperia Cremona 37, Bleuline Forlì 32, Csi Clai Imola 29, Csv-Ra.Ma. Ostiano 28, Elettromeccanica Angelini Cesena 25, Tirabassi & Vezzali 23, Volley 2001 Garlasco, Conad Alsenese 18, Fumara MioVolley Gossolengo, Fos Wimore Cvr 15, Certosa Volley 2. (Montale, Cremona, Forlì, Imola, Ostiano, Garlasco e Certosa una partita in meno, Cesena, Gossolengo, Fos Wimor Cvr due partite in meno, Tirabassi & Vezzali tre partite in meno).