Serie B1 – La Conad Alsenese riparte tra le mura amiche: sfida alla Tirabassi & Vezzali

In campo per i tre punti, un mese e mezzo dopo. E’ nuovamente tempo di sfide ufficiali per la Conad Alsenese, che domani (sabato) alle 21 al palazzetto di Alseno tornerà sul rettangolo di gioco in B1 femminile sfidando le reggiane Tirabassi & Vezzali nella quinta giornata di ritorno del girone D.

Si tratta del primo atto della ripartenza decisa dalla Fipav dopo la lunga sosta forzata per far fronte alla pandemia, con le gialloblù che al contempo disputeranno anche il loro primo match del nuovo anno solare. Si riparte da qui, con Diomede e compagne che cercheranno di proseguire il buon momento pre-sosta e alimentare la classifica, che al momento vede le piacentine fuori (per tre lunghezze) dalla zona rossa della classifica.

L’avversario

La Tirabassi & Vezzali è allenata da Simone Longagnani e in classifica occupa il sesto con 18 punti, pur essendo solamente a -1 dalla terza piazza e a quattro lunghezze dalla zona play off.

Il turno

Questo il programma della quinta giornata di ritorno del girone D di serie B1 femminile: Csv-Ra.Ma. Ostiano-Certosa Volley rinviata, Conad Alsenese-Tirabassi & Vezzali, Volley 2001 Garlasco-Csi Clai Imola, Bleuline Forlì-Fumara MioVolley Gossolengo, Elettromeccanica Angelini Cesena-Esperia Cremona, Fos Wimore Cvr-Emilbronzo Montale.

La classifica

Emilbronzo 2000 Montale 28, Esperia Cremona 22, Bleuline Forlì, Csi Clai Imola, Csv-Ra.Ma. Ostiano 19, Tirabassi & Vezzali 18, Elettromeccanica Angelini Cesena 14, Conad Alsenese 12, Fumara MioVolley Gossolengo, Volley 2001 Garlasco, Fos Wimore Cvr 9, Certosa Volley 2.

Diretta Facebook

La partita sarà trasmessa in diretta Facebook sulla pagina Pallavolo Alsenese con la telecronaca di Tommaso Cagnoni.