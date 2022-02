Top10 – I Lyons tornano al Beltrametti per affrontare Viadana

Un girone fa iniziò una stagione totalmente diversa per Sitav Rugby Lyons. Dopo le tre sconfitte maturate nelle prime tre giornate di Peroni TOP10, i Leoni sbancarono lo “Zaffanella” di Viadana con una prova autorevole, lanciandosi verso la grande stagione che stanno vivendo. Dopo l’affermazione di Viadana arrivarono cinque vittorie in sei partite, che proiettarono i bianconeri in zona playoff.

Ora i Lyons vogliono rilanciarsi verso le zone nobili della classifica dopo diversi rinvii e la sconfitta contro le Fiamme Oro di domenica scorsa. Maturata nel finale di partita. Una missione di certo non semplice, considerando che si gioca il sabato, un giorno in meno per recuperare dopo la lunga trasferta romana.

Ma i bianconeri hanno più volte dimostrato di esaltarsi nelle difficoltà, e finalmente ritrovano anche la formazione praticamente al completo dopo un periodo segnato da infortuni e positività al Covid. Di fronte ai bianconeri una squadra che dopo un avvio decisamente in salita sembra risalire la china. Il Viadana si trova in 8a posizione in classifica, a due punti dai Lyons (ma con una partita in più) e tre vittorie all’attivo.

Una delle caratteristiche della squadra di German Fernandez è l’atteggiamento offensivo e votato al gioco veloce, che rende la squadra giallonera molto pericolosa con la palla in mano quando trova il ritmo per attaccare. Viadana è reduce da una netta vittoria casalinga sulla Lazio, fanalino di coda del Peroni TOP10, che ha dato sicuramente fiducia al gruppo di Fernandez. Ai Lyons si chiede dunque una prova attenta e coraggiosa in difesa, una delle chiavi delle vittorie ottenute dai bianconeri in questa stagione.

Abbiamo analizzato la partita di sabato con Khadim Cissè

“Dopo un periodo complesso il clima in squadra è sicuramente migliorato, siamo fiduciosi delle nostre capacità e nel piano di gioco che abbiamo strutturato. La partita sarà molto dura, perchè Viadana vorrà rifarsi dopo la sfida dell’andata, ma noi sappiamo bene cosa fare per arginarli e imporre il nostro gioco. Dopo tanto tempo torniamo davanti al nostro pubblico e vogliamo regalare un grande pomeriggio ai nostri tifosi. La chiave sarà mettere pressione e imporre un ritmo alto, per evitare che loro prendano confidenza e noi possiamo approfittare dei loro errori.”

Appuntamento per le ore 14,00 di sabato 12 febbraio allo Stadio “Walter Beltrametti” di Piacenza. I Leoni tornano nella loro tana dopo due mesi, in caccia dei punti pesanti per tornare nella parte alta della classifica.

La partita sarà trasmessa in diretta streaming sulla pagina Facebook di Federazione Italiana Rugby e di Rugby Lyons 1963.