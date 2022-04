Serie B1 – La Conad Alsenese va a far visita alla capolista Montale

Da un lato, il massimo coefficiente di difficoltà, testimoniato dalla sfida sul campo della capolista, dall’altro la necessità di far punti per continuare a inseguire la salvezza. Non è una domenica semplice quella all’orizzonte per la Conad Alsenese, che nel recupero della seconda giornata di ritorno del girone D di serie B1 femminile andrà a far visita all’Emilbronzo 2000 Montale.

Fischio d’inizio alle 17 alla “Vezio Magagni” di Castelnuovo Rangone (Modena) in quello che per le gialloblù piacentine allenate da Enrico Mazzola sarà il quart’ultimo appuntamento di regular season. La classifica della Conad è critica. Terz’ultimo posto a quota 18 punti, a -4 dalla zona salvezza occupata da Gossolengo, da sfidare nel prossimo derby piacentino ma che ha una partita in più disputata.

L’avversario

L’Emilbronzo 2000 Montale è allenata da Andrea Ghibaudi e guida la classifica con 46 punti, frutto di 16 vittorie in diciotto partite. Nelle fila modenesi milita l’opposta Giulia Visintini, ex di Alseno nella stagione 2019/2020 in B1, la prima per il sodalizio del presidente Stiliano Faroldi. Montale è anche la squadra di una leggenda della pallavolo mondiale come l’ex azzurra Tai Aguero, schierata all’andata vista l’emergenza d’organico. A presentare la sfida è Veronica Cioni, che insieme ad Amelia Bici compone la coppia di liberi della squadra.

Il turno

Esperia Cremona-Fumara Mio Volley Gossolengo, Volley 2001 Garlasco-Fos Wimore Cvr, Certosa Volley-Tirabassi & Vezzali, Emilbronzo 2000 Montale-Conad Alsenese, Csv-Ra.Ma. Ostiano-Elettromeccanica Angelini Cesena, Csi Clai Imola-Bleuline Forlì.

La classifica

Emilbronzo 2000 Montale 46, Bleuline Forlì 41, Csi Clai Imola 38, Esperia Cremona 37, Elettromeccanica Angelini Cesena 32, Csv-Ra.Ma.Ostiano 31, Tirabassi & Vezzali 26, Fumara Mio Volley Gossolengo 22, Volley 2001 Garlasco 20, Conad Alsenese 18, Fos Wimore Cvr 17, Certosa Volley 2. (Montale, Cremona, Cesena, Garlasco, Alsenese, Fos Wimore Cvr una partita in meno, Tirabassi & Vezzali due partite in meno).

Diretta

La partita sarà trasmessa in diretta sul canale Youtube Pallavolo Montale.