Serie B2 – Bakery Piacenza-UCC Assigeco, Salvemini: “Gruppo consapevole, ripartiamo dalle ultime prove” – AUDIO

Dalla Sicilia a Piacenza e al campo di casa. Bakery Piacenza si prepara al 26esimo turno della Serie B Nazionale e alla sfida a UCC Assigeco, in programma domenica 15 febbraio alle ore 18 al PalaBakery.

Le parole di Salvemini a Radio Sound

A fare il punto sulla gara e sulle ultime prestazioni biancorosse, le parole di coach Giorgio Salvemini: “Sarà una partita che varrà 2 punti come tutte le altre e in questo momento del girone di ritorno dobbiamo essere bravi a tramutare i complimenti ricevuti nelle ultime giornate in punti in classifica, che ci darebbero tanta sicurezza. Vogliamo trovare un’altra prestazione di durezza, energia e solidità, pur sapendo di affrontare una squadra importante, costruita per palcoscenici di primo piano. Il nostro gruppo è concentrato e vuole restare solido per tutti e 40 i minuti della gara”.

Salvemini ripercorre quando accaduto nelle ultime due partite e sottolinea le risposte positive arrivate dalla squadra. A partire proprio dall’ultima sfida giocata al PalaBakery: “Contro Piazza Armerina siamo rimasti in partita fino alla fine, nonostante fossimo arrivati all’intervallo con appena il 5% di realizzazione da tre punti. La continuità di prestazione non ci sta mancando, poi non siamo stati efficienti, ma abbiamo prodotto una buonissima pallacanestro”.

Una settimana fa, invece, contro Capo d’Orlando ecco una partita giocata alla pari fino alla sirena finale, contro un’altra squadra che punta ai primissimi posti in vista della griglia playoff: “In Sicilia abbiamo giocato al ritmo che volevamo contro la quinta in classifica, tirando tanto e vincendo anche la lotta a rimbalzo. Sono dettagli che ci danno consapevolezza. In questo momento in cui il campionato inizia a definirsi, dobbiamo essere bravi a raccogliere tutto questo lavoro positivo che portiamo all’interno delle gare”.

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy