Volley, Serie B2 – Ritorno a casa per la Nordmeccanica VAP: sabato a San Nicolò sfida con l’Universo in Volley Pavia

La Nordmeccanica VAP torna finalmente a casa dopo più di un mese dall’ultima gara interna andata in scena lo scorso 10 gennaio: sabato (partita al via alle 20:30) la squadra under 18 della Academy si troverà a fronteggiare l’Universo in Volley Pavia per la seconda giornata di ritorno nel girone E di Serie B2. Una seconda giornata che segue la prestazione piuttosto incolore al cospetto dei Diavoli Rosa, diretta contendente nella corsa salvezza vittoriosa per 3-0 a Brugherio.

L’Universo in Volley veleggia nella parte più nobile della classifica ed è arrivata ad insidiare anche la terza posizione del Viadana Volley superata proprio nell’ultimo turno di campionato: squadra capace di unire esperienza e profili più giovani, la realtà pavese non è certo avversaria agevole come dimostrato anche nella sfida di andata.

Come è ormai diventata una piacevole consuetudine proseguirà l’iniziativa in favore della Casa di Iris: il ricavato degli ingressi sarà infatti devoluto all’associazione mentre il biglietto darà titolo alla partecipazione alla riffa con diversi premi in palio nel corso della partita.

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy