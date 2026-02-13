Volley, Serie B2 – Ritorno a casa per la Nordmeccanica VAP: sabato a San Nicolò sfida con l’Universo in Volley Pavia

La Nordmeccanica VAP torna finalmente a casa dopo più di un mese dall’ultima gara interna andata in scena lo scorso 10 gennaio: sabato (partita al via alle 20:30) la squadra under 18 della Academy si troverà a fronteggiare l’Universo in Volley Pavia per la seconda giornata di ritorno nel girone E di Serie B2. Una seconda giornata che segue la prestazione piuttosto incolore al cospetto dei Diavoli Rosa, diretta contendente nella corsa salvezza vittoriosa per 3-0 a Brugherio.
L’Universo in Volley veleggia nella parte più nobile della classifica ed è arrivata ad insidiare anche la terza posizione del Viadana Volley superata proprio nell’ultimo turno di campionato: squadra capace di unire esperienza e profili più giovani, la realtà pavese non è certo avversaria agevole come dimostrato anche nella sfida di andata.
Come è ormai diventata una piacevole consuetudine proseguirà l’iniziativa in favore della Casa di Iris: il ricavato degli ingressi sarà infatti devoluto all’associazione mentre il biglietto darà titolo alla partecipazione alla riffa con diversi premi in palio nel corso della partita.