Volley, Serie B2 – Ritorno a casa per la Nordmeccanica VAP: sabato a San Nicolò sfida con l’Universo in Volley Pavia

13 Febbraio 2026 Carlofilippo Vardelli Notizie, Sport, Volley
VAP
blank

La Nordmeccanica VAP torna finalmente a casa dopo più di un mese dall’ultima gara interna andata in scena lo scorso 10 gennaio: sabato (partita al via alle 20:30) la squadra under 18 della Academy si troverà a fronteggiare l’Universo in Volley Pavia per la seconda giornata di ritorno nel girone E di Serie B2. Una seconda giornata che segue la prestazione piuttosto incolore al cospetto dei Diavoli Rosa, diretta contendente nella corsa salvezza vittoriosa per 3-0 a Brugherio.

L’Universo in Volley veleggia nella parte più nobile della classifica ed è arrivata ad insidiare anche la terza posizione del Viadana Volley superata proprio nell’ultimo turno di campionato: squadra capace di unire esperienza e profili più giovani, la realtà pavese non è certo avversaria agevole come dimostrato anche nella sfida di andata.

Come è ormai diventata una piacevole consuetudine proseguirà l’iniziativa in favore della Casa di Iris: il ricavato degli ingressi sarà infatti devoluto all’associazione mentre il biglietto darà titolo alla partecipazione alla riffa con diversi premi in palio nel corso della partita.

Iscriviti per rimanere aggiornato!

Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati.

blank

Ascolta Radio Sound

Radio Sound Logo
Seleziona il canale...
 
Cover