Serie B2 – La Conad Alsenese inserita nel girone F

E’ tempo di conoscere le compagne di viaggio per la Conad Alsenese, formazione di serie B2 femminile che è stata inserita dalla Fipav nel girone F. Per le gialloblù di Federico Bonini, derby provinciali piacentini con San Giorgio e Gossolengo, formazione quest’ultima che Alseno ritrova dallo scorso campionato di B1 al pari del Centro Volley Reggiano. Per il resto, tris di formazioni mantovane (Volley Davis 2C 2003 Castelbelforte, Pallavolo Rivalta Rodigo e Polriva Suzzara), Galaxy Volley in terra parmense, altre due reggiane (Arbor e Rubierese), altrettante modenesi (Anderlini e Stadium Mirandola) e bolognesi (Volley Team Bologna Castelmaggiore e Unione Polisportiva Persicetana).

Serie B2 femminile girone F

Volley Davis 2C 2003, Pallavolo Rivalta, Polriva, Pallavolo San Giorgio, Galaxy Volley, Conad Alsenese, Fumara Gossolengo, Centro Volley Reggiano, Scuola Pallavolo Anderlini, Volley Stadium, Arbor, Rubierese, Volley Team Bologna, Unione Polisportiva Persicetana.