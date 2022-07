Nicoletta Corvi, neo Assessore al Welfare: “Sulle politiche sociali è necessaria una pianificazione per il futuro, non si può andare avanti mettendo delle pezze” – AUDIO

Nicoletta Corvi, neo Assessore alle Politiche per l’infanzia, la solidarietà, l’abitazione e l’inclusione sociale, ha parlato a Radio Sound della delicatezza del suo assessorato.

Io sono un’educatrice professionale, questo è il mio orientamento di vita, poi è chiaro che ho fatto tante esperienze e conosciuto diversi ambiti. In particolare non mi è nuovo il settore sociale come l’ambito educativo. I temi sono tanti e la complessità del presente ci hanno posto di fronte non solo a delle problematiche già conosciute, ma anche ad altre che si sono sviluppate e si stanno sviluppando su cui necessita una presa in carico e una responsabilità nuova.

Qual è la priorità

E’ trasversale. Identificarne una è difficile perché questi ambiti sono tutti prioritari. Sto cercando di riuscire a comprendere lo stato dell’arte. Mi sono definita un po’ un assessore itinerante perché gli uffici che comprendono il mio assessorato sono davvero tanti e sparsi sul territorio cittadino. E’ necessaria una giusta attenzione a ogni ambito. Cioè conoscere l’esistente e comprendere le necessità, i bisogni a cui si deve rispondere.

Non solo agire nell’immediatezza quindi

E’ necessario costruire una pianificazione per il futuro. Io non credo che possiamo andare avanti a rispondere di volta in volta alle urgenze, quindi a mettere delle pezze. Dobbiamo certamente cercare di rispondere all’immediatezza dei bisogni, però dobbiamo dirci qual è l’idea di welfare che vogliamo costruire come città. Conoscere e comprendere sono passaggi fondamentali per poi pianificare gli interventi. Serve un orientamento chiaro.

Nicoletta Corvi, neo Assessore al Welfare – AUDIO intervista

Intervista a Simone Fornasari.

La Giunta Tarasconi.