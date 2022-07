Serie B2 – Valentina Guccione rinforza il reparto centrali della Pallavolo Sangiorgio

In vista del prossimo campionato di B2, il quarto consecutivo nei tornei nazionali, la Pallavolo Sangiorgio rende noto di aver trovato l’accordo con l’atleta Valentina Guccione. Nata a Mazara del Vallo, provincia di Trapani, il 31 gennaio 1987, alta 180 centimetri, la nuova giocatrice vanta una lunga esperienza nei campionato di B1 e B2.

La carriera

Dalla Juvenilia Padova è passata alla Pallavolo Empoli in B1 e successivamente nel 2009/2010 alla Pallavolo Castelvetrano. Stagione che ha anticipato una lunga militanza all’Arda Volley Fiorenzuola (2010/2016), inframmezzata da un campionato al Volley Piacenza, dove conquista la promozione in A2 nel 2014. Dopo l’esperienza all’Arda Volley, Valentina Guccione si ferma un anno e successivamente ritorna nella sua Sicilia dove porta la New Efebo Castelvetrano dalla D alla C nel 2018 e la Pallavolo Marsala dalla C alla B2 nel 2020, dopo che la stagione è stata sospesa per la pandemia da covid-19.

Nell’ultimo campionato è ritornata nel piacentino dove ha indossato la casacca della Pallavolo Alsenese in B1 e da questa stagione alla Pallavolo Sangiorgio.

Valentina Guccione è il quinto tassello della formazione piacentina

“C’era già stato un approccio la scorsa stagione ma poi ci sono state scelte diverse. Invece per quest’anno l’operazione è andata in porto e sono contenta di essere alla Pallavolo Sangiorgio. Gli obiettivi sono quelli di fare bene e disputare campionato di alta classifica”.

Pallavolo Sangiorgio, stagione 2022/2023, serie B2

Alzatrice: Micaela Perini (confermata).

Opposta: Chiara Tonini (confermata).

Schiacciatrici: Alessia Arfini (nuova, New Volley Ripalta).

Centrali: Valentina Zoppi (confermata), Valentina Guccione (nuova, Pallavolo Alsenese).

Allenatore: Matteo Capra (confermato).