Ciclismo – Beatrice Naturani (Cadeo Carpaneto) sfiora il podio all’autodromo Cremona Circuit

Doppio piazzamento per il Cadeo Carpaneto tra Emilia e Lombardia. Sabato a Fidenza nono posto “a chilometro zero” per Cristian Capuccilli, Juniores fidentino del sodalizio piacentino (formazione Maserati Cadeo Carpaneto)in luce nella gara della sua città. Oggi (martedì), invece, all’autodromo Cremona Circuit di San Martino del Lago podio sfiorato per Beatrice Naturani, carpanetese quarta nelle Donne Esordienti primo anno.

Juniores Fidenza

1° Vladimir Milosevic (Borgo Molino Vigna Fiorita) 116 chilometri in 2 ore 53 minuti 01, media 40,31 chilometri orari

2° Etienne Grimod (Gb Team Pool Cantù)

3° Francesco Lonardi (Autozai Petrucci Contri)

4° Mirko Fontana (Team Giorgi)

5° Elia Ori (Italia Nuova Borgo Panigale)

6° Matteo Rapporti (Borgo Molino Vigna Fiorita)

7° Luca Tarabini Solmi (Cycling Team Nial Nizzoli

8° Francesco Vecchiutti (Team Tiepolo Udine Cycling)

9° Cristian Capuccilli (Maserati Cadeo Carpaneto)

10° Gabrio Salomone (Regia Congressi Seiecom Valdarno)

Donne Esordienti primo anno San Martino del Lago

1° Anna Bonassi (Mazzano) 25 chilometri 900 metri in 43 minuti 40 secondi, media 35,588 chilometri orari

2° Viola Invernizzi (Team Serio)

3° Carlotta Ronchi (Valcar-Travel & Service)

4° Beatrice Naturani (Cadeo Carpaneto)

5° Isabella De Angelis (Ossanesga)

6° Irene Ferrari (Gioca in Bici Oglio Po)

7° Elettra Maroso (Scv Bike Cadorago)

8° Emma Colombo (Ju Green Gorla Minore)

9° Vivienne Cassata (Busto Garolfo)

10° Giorgia Massari (Pedale Casalese Armofer Piacenza Cycling Academy)