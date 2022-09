Serie C – Bertolamei, Bossalini e Franchini al centro del Busa Trasporti

Tre nomi al centro del Busa Trasporti MioVolley: due inediti e uno riconfermato. Si compone così il reparto dei centrali biancoverdi in vista del prossimo campionato di serie C che prenderà il via il prossimo 14 ottobre, considerando che la prima giornata sarà “di riposo” per la squadra di coach Cinelli.

Serena Bertolamei arriva dal River Volley 2001

«Ho sempre militato in campionati giovanili regionali e di serie D e quando il MioVolley mi ha dato l’opportunità di mettermi in gioco in questo campionato l’ho colta con molto piacere. Ho ampie aspettative per quest’anno. Siamo un gruppo giovane, proprio per questo con ampi margini di miglioramento, e già ben affiatato dai primi allenamenti. Sono molto contenta di essere entrata in questo gruppo e spero di crescere tanto sia tecnicamente che caratterialmente riuscendo a dare il maggior contributo possibile alla squadra togliendoci anche qualche soddisfazione sempre divertendoci».

La seconda novità nel reparto è rappresentata da Gaia Franchini

«La mia passione per la pallavolo mi ha portato a intraprendere questa nuova esperienza per crescere e cimentarmi in un campionato di un livello più alto rispetto a quelli che finora ho affrontato. In questa stagione mi aspetto di fare un’esperienza positiva, di arricchirmi da un punto di vista personale sportivo e da parte mia spero di potere offrire contributo alla mia squadra nella quale sono subito stata accolta in modo caloroso da tutte le compagne, dal coach e dallo staff tecnico».

La riconferma è invece quella di Chiara Bossalini