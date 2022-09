Rugby, Top10 – Secondo impegno in Coppa Italia per i Lyons: trasferta a Reggio Emilia

Dopo la positiva prova di sabato scorso Sitav Rugby Lyons torna in campo per il secondo turno di Coppa Italia, questa volta in trasferta a Reggio Emilia. Dopo aver rotto il ghiaccio contro il Rovigo, i bianconeri sfidano un’altra delle candidate allo Scudetto, il Valorugby Emilia di Franco Properzi, alle ore 15.30 di sabato allo Stadio Mirabello.

L’assistente allenatore di Sitav Rugby Lyons Tino Paoletti

“Nella sfida contro Rovigo le cose positive sono state sicuramente maggiori rispetto alle negative: quando abbiamo avuto l’opportunità di esprimere il nostro gioco sono nate due splendide mete, in cui si è visto un lavoro di squadra ottimo e anche dei gesti tecnici dei singoli notevoli. Come responsabile degli avanti, aggiungo anche la soddisfazione per aver marcato una meta in maul avanzante, un aspetto di gioco su cui stiamo lavorando da settimane.

Ovviamente non tutto è andato bene, abbiamo avuto dei momenti di rilassamento che ci sono costati i punti che ci hanno condannato alla sconfitta: ad esempio la terza meta di Rovigo è arrivata su un nostro grave errore che non possiamo assolutamente concedere, e un altro tasto dolente è stata la disciplina con i troppi falli commessi. Sono dettagli che in una partita di inizio stagione ci possono stare, ma su cui dobbiamo lavorare con insistenza. Se riusciremo a limitarli già dalla sfida con Valorugby potremo giocarcela fino alla fine.”

Appuntamento per le ore 15.30 di sabato al “Mirabello”, per la seconda uscita ufficiale dei Lyons versione 2022/2023. Il Derby con Valorugby è sempre una sfida sentita, e i bianconeri hanno voglia di riscatto e di misurarsi contro avversari importanti.

Sitav Rugby Lyons: Biffi; Cuminetti, Paz, Zaridze, Bruno (CAP); Ledesma, Cuoghi; Lekic, Petillo, Bance; Salvetti, Quaranta; Salerno, Cocchiaro, Acosta

A disp.: Borghi, Actis, Morosi, Cemicetti, Cissè, Moretto, Via A., Via G.

Gli altri appuntamenti

La Squadra Cadetta apre la propria stagione con un’amichevole di lusso, andando a far visita al Rugby Brescia, squadra che milita in Serie B. Impegno importante per i bianconeri di Baracchi e Solari, che dopo la sorprendente stagione scorsa puntano alla promozione. Confronto importante quello che attende i giovani leoni sabato alle ore 19.

L’Under 19 prosegue la propria preparazione ospitando i pari età del Rugby Perugia, squadra arrivata nel girone Elite nella scorsa stagione. Dopo le buone prestazioni del “Torneo dei Tre Leoni” di settimana scorsa, i giovani Leoni cercano conferme con una possibile rivale diretta. Appuntamento domenica alle ore 12 allo Stadio Beltrametti-

Tornano in campo anche le formazioni Under 17 e Under 15, che affrontano in sfide incrociate i pari età del Rugby Noceto. L’Under 17 di Salvetti e Zaini ospiterà i gialloblù sul Campo “Guarnieri” nella mattina di domenica, mentre in contemporanea l’Under 15 di Rossi, Bedini, Ghezzi e Dodici affronterà la trasferta allo Stadio Nando Capra di Noceto.

Infine, secondo grande evento del Settore Propaganda, con l’Open Day che si terrà sabato pomeriggio sul Campo “Guarnieri” di VIa Rigolli. Le porte della Tana dei Leoni si aprono per tutti i ragazzi che vogliono provare il nostro splendido sport.