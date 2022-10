Serie C – Il bollettino medico di Nicola Anelli: operazione al naso per sistemare la frattura scomposta

U.S. Fiorenzuola 1922 comunica che il proprio attaccante classe 2004 Nicola Anelli si trova lucido e cosciente presso l’Ospedale Maggiore di Parma, dove gli esami strumentali fino ad ora effettuati hanno evidenziato la frattura scomposta del setto nasale.

Caduto a terra dopo uno scontro fortuito di gioco alla testa al 20′ della sfida valevole per il 1° Turno Coppa Italia Serie C al Velodromo Pavesi, Anelli è stato soccorso dal personale medico presente delle due società e dagli equipaggi delle Ambulanze presenti a bordo campo.

Il ragazzo è stato stabilizzato e messo in sicurezza. Una volta accertate le sue condizioni, è stato ritenuto più idoneo per il trasporto l’ intervento dell’elisoccorso (richiesto per un accompagnamento più celere e protetto , anziché le ambulanze presenti). Da lì il trasferimento di Anelli presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale Maggiore di Parma, dove Nicola trascorrerà la notte.

U.S. Fiorenzuola 1922 ringrazia sentitamente la società U.S. Lucchese 1905 per la disponibilità , collaborazione e sensibilità dimostrata.

A Nicola il più grande abbraccio da parte della squadra, lo staff e la società intera, attendendolo appena sarà possibile per la ripresa degli allenamenti.