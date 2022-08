Serie C – Il Piacenza calcio rafforza la sua partnership con FantasyTeam

Piacenza Calcio comunica il rafforzamento della partnership con FANTASYTEAM News, blog di calcio e fonte di notizie sportive, nel settore dello sport ed entertainment.

FANTASYTEAM News, che nella passata stagione era stato news partner ufficiale e infotainment del Piacenza, ha deciso di sostenere in modo più forte la società divenendo nuovo main sponsor del club.

Nell’ambito della sponsorizzazione il logo di FANTASYTEAM News apparirà sulle maniche delle divise di tutte le squadre biancorosse.

FANTASYTEAM News è un blog di notizie sportive online su calcio, basket, tennis, motori e tanti altri sport, sempre aggiornato su tutti i più grandi eventi sportivi, i campionati, la Serie A, le grandi competizioni di basket come NBA ed Eurolega.

E non finisce qui, per gli appassionati di tennis, tutte le notizie sulle ultime sfide dei Grandi Slam e dei tornei APT e WTA. Scopri le sezioni speciali con i video di Maurizio Pistocchi, gli articoli esilaranti di Stefano De Grandis e le ultime news sul calcio di Mirko Nicolino. FANTASYTEAM News prende lo sport sul serio ma è anche per tutti quelli che amano il divertimento!