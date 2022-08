Serie C – In che girone finiranno Piacenza e Fiorenzuola? Le ultime novità

Ci sarà da attendere fino alla prossima settimana per conoscere il destino di Piacenza, Fiorenzuola e più in generale di tutta la Serie C. I ricorsi di Teramo e Campobasso sulle relative esclusioni hanno rinviato la composizione dei Gironi ufficiali A, B e C.

Da quello che filtra, i biancorossi sono destinati al Girone A nel Nord – perché Piacenza è più a nord di Alessandria, che andrà nel B – mentre i rossoneri saranno inseriti nel Girone B del Centro.

Ecco come potrebbero essere i Gironi

Girone A

AlbinoLeffe, Arzignano, Feralpisalò, Juventus U23, Lecco, Mantova, Novara, Padova, Pergolettese, Piacenza, Pordenone, Pro Patria, Pro Sesto, Pro Vercelli, Renate, Sangiuliano, Trento, Triestina, Vicenza, Virtus Verona

Girone B

Alessandria, Ancona, Carrarese, Cesena, Entella, Fermana, Fiorenzuola, Gubbio, Imolese, Lucchese, Montevarchi, Olbia, Pontedera, Recanatese, Reggiana, Rimini, San Donato, Siena, Torres, Vis Pesaro

Girone C

Avellino, Catanzaro, Cerignola, Crotone, Fidelis Andria, Foggia, Francavilla, Gelbison, Giugliano, Juve Stabia, Latina, Messina, Monopoli, Monterosi, Pescara, Picerno, Potenza, Taranto, Turris, Viterbese