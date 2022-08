Ciclismo – Alessia Sgrisleri (Cadeo Carpaneto) sesta a Tarzo

Cadeo Carpaneto protagonista a Tarzo (Treviso) nel Trofeo Prealpi in Rosa. Nella corsa per Allieve, bel sesto posto per Alessia Sgrisleri, con la piacentina di Carpaneto che centra una positiva top ten nella corsa vedendo premiato il proprio coraggio testimoniato anche dalla fuga precedente.

Allieve Tarzo

1° Virginia Iaccarino (Conscio Pedale del Sile) 59 chilometri 500 metri in 1 ora 46 minuti 40 secondi, media 33,469 chilometri orari

2° Chantal Pegolo (Conscio Bike Friuli)

3° Lara Dalbosco (Team Femminile Trentino)

4° Bianca Perusin (Libertas Ceresetto)

5° Matilde Cenci (Breganze Millenium)

6° Alessia Sgrisleri (Cadeo Carpaneto)

7° Eleonora Deotto (Pedale Sanvitese)

8° Giulia Gironda (Scuola ciclismo Vo’)

9° Sara Mazza (Scv Bike Cadorago)

10° Claudia Comacchio (Scuola ciclismo Vo’).