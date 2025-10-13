Serie C – Niente impresa per l’Italia Chef Piacenza, Castelnovo si impone tra le mura amiche 83-73

L’Italia Chef Piacenza é costretta alla resa solo nei minuti finali nella difficile trasferta di Castelnovo ne’ Monti dopo una partita di grande cuore.

I padroni di casa, reduci da 2 vittorie nelle prime 2 partite, provano a scappare subito ma sono le alte percentuali al tiro da tre (4/8) che tengono attaccati i piacentini al match (18-16 alla fine del primo quarto).

Castelnovo prova l’allungo a inizio secondo quarto grazie a un parziale di 12-3 nei primi 4 minuti della frazione. Livelli (15 punti nei primi due quarti) e Bassani trascinano Piacenza alla rimonta chiusa sul 37-38 con cui si va all’intervallo lungo.

Il grande equilibrio prosegue anche nel terzo quarto prima che una tripla di Massari e una penetrazione di Livelli concretizzino il break che spinge i biancorossi a +5 (52-57) al 30’. I padroni di casa rientrano nuovamente sfruttando anche la maggiore stazza sotto canestro ma é una bella penetrazione di Pescatori a regalare nuovamente il vantaggio a Piacenza (69-72 al 37’).

LG firma nuovamente un contro-parziale di 5-0 mentre Massari e compagni faticano a ritrovare la via del canestro e sono costretti a ricorrere al fallo sistematico che non fa altro che fare lievitare il vantaggio dei padroni di casa. Finisce 83-73 in favore di Castelnovo.

Il prossimo impegno dei biancorossi sarà la sfida a L’Arena Montecchio, sabato 18 ottobre, alle ore 18:30, al Pala San Lazzaro.

LG CASTELNOVO MONTI – ITALIA CHEF PIACENZA BC 83-73

(18-16, 19-22, 15-19, 31-16)

Tabellini: Galli 8, Pescatori 4, Roljic 5, Fumi 3, Stella ne, Livelli 26, Massari 10, Bassani 15, Rigoni 2, Casati ne, Bragalini. All. Vencato, ass. all. Molinaroli

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy