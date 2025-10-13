Serie C – Niente impresa per l’Italia Chef Piacenza, Castelnovo si impone tra le mura amiche 83-73

L’Italia Chef Piacenza é costretta alla resa solo nei minuti finali nella difficile trasferta di Castelnovo ne’ Monti dopo una partita di grande cuore.
I padroni di casa, reduci da 2 vittorie nelle prime 2 partite, provano a scappare subito ma sono le alte percentuali al tiro da tre (4/8) che tengono attaccati i piacentini al match (18-16 alla fine del primo quarto).
Castelnovo prova l’allungo a inizio secondo quarto grazie a un parziale di 12-3 nei primi 4 minuti della frazione. Livelli (15 punti nei primi due quarti) e Bassani trascinano Piacenza alla rimonta chiusa sul 37-38 con cui si va all’intervallo lungo.
Il grande equilibrio prosegue anche nel terzo quarto prima che una tripla di Massari e una penetrazione di Livelli concretizzino il break che spinge i biancorossi a +5 (52-57) al 30’. I padroni di casa rientrano nuovamente sfruttando anche la maggiore stazza sotto canestro ma é una bella penetrazione di Pescatori a regalare nuovamente il vantaggio a Piacenza (69-72 al 37’).
LG firma nuovamente un contro-parziale di 5-0 mentre Massari e compagni faticano a ritrovare la via del canestro e sono costretti a ricorrere al fallo sistematico che non fa altro che fare lievitare il vantaggio dei padroni di casa. Finisce 83-73 in favore di Castelnovo.
Il prossimo impegno dei biancorossi sarà la sfida a L’Arena Montecchio, sabato 18 ottobre, alle ore 18:30, al Pala San Lazzaro.
LG CASTELNOVO MONTI – ITALIA CHEF PIACENZA BC 83-73
(18-16, 19-22, 15-19, 31-16)
Tabellini: Galli 8, Pescatori 4, Roljic 5, Fumi 3, Stella ne, Livelli 26, Massari 10, Bassani 15, Rigoni 2, Casati ne, Bragalini. All. Vencato, ass. all. Molinaroli