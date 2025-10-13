Rugby – Omnia, i risultati del weekend: ottima prova per l’U14, giornata complicata per l’U16

Ottima prova sabato per l’Under 14 Omnia, guidata da coach Dameli, protagonista di una giornata in crescendo al Torneo Lupo Alberto di Calvisano.

Partenza in salita con un pareggio beffardo all’ultimo minuto contro Bologna e una sconfitta di misura contro Sesto Fiorentino. Poi la reazione: quattro vittorie consecutive contro Monferrato, Seregno, Viadana e CUS Genova, con tante mete segnate e nessuna subita.

Omnia ha chiuso in testa alla classifica mete segnate (23), in questo Torneo che prevede una formula particolare con tre punti assegnati per ogni incontro disputato, senza premi alle squadre.

“Come prima uscita su convocazione siamo molto soddisfatti, commenta lo staff tecnico. In difesa si è visto il lavoro fatto in questo primo mese, con aggressività e determinazione. C’è ancora da migliorare nella fase offensiva, ma la direzione è quella giusta”.

Giornata complicata invece per l’Under 16 Omnia, impegnata nel girone di qualificazione e sconfitta 123-0 dal Parabiago. Un divario evidente tra due squadre con obiettivi diversi, ma nonostante il punteggio i ragazzi Omnia hanno mostrato intensità e volontà nei primi venti minuti, prima di subire la maggiore fisicità e organizzazione degli avversari.

“Abbiamo sofferto la differenza tecnica e atletica – sottolinea lo staff tecnico – ma i ragazzi hanno dato tutto e continueremo a lavorare per ridurre il gap. Queste partite servono per crescere.”

