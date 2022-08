Serie C – Per il Busa Trasporti MioVolley Caviati e Colombini in regia

Francesca Caviati e Morgana Colombini saranno le registe del Busa Trasporti MioVolley nella stagione 2022/23: entrambe le giocatrici provengono da esperienze nel Consorzio e proseguono così il loro percorso in maglia MioVolley.

«Dalle stagioni passate in serie B ho imparato tanto: mi sento più forte caratterialmente ed ho avuto la possibilità di lavorare con giocatrici di esperienza che mi hanno consentito di crescere tecnicamente e agonisticamente. Dal punto di vista del gioco, avrei voluto dare qualcosa in più e in questa stagione ho proprio voglia di rimettermi in gioco e spero di potermi esprimere a pieno. Ho voglia di giocare e spero possa essere una stagione di grandi soddisfazioni».

«La scorsa stagione per me è stata la prima completa nel ruolo di palleggiatrice che avevo intrapreso solo per metà stagione l’anno precedente: è stato un anno positivo dove ho potuto consolidare le conoscenze del mio ruolo, ho avuto modo anche di aiutare la squadra nei momenti in cui la palleggiatrice titolare era assente e di questo sono molto soddisfatta. Abbiamo raggiunto uno degli obbiettivi prefissati vincendo il campionato di under 19 Provinciale e abbiamo portato a casa buoni risultati dalla serie C. Nella prossima stagione conto di fare un ulteriore passo avanti nel mio percorso, essendo anche aiutata dal nuovo allenatore di cui ho grandi aspettative e che ho avuto già la possibilità di conoscere: ho molta voglia di rientrare per ritrovare le mie compagne e conoscere i nuovi acquisti».