Serie C – Piacenza-Pergolettese, l’informativa sui biglietti

Piacenza Calcio comunica che i biglietti per la partita Piacenza Calcio – Pergolettese di domenica 13/02/2022 con inizio alle ore 14:30, valevole per la settima giornata di ritorno campionato serie C 2021/2022, saranno disponibili nei seguenti giorni ed orari.

Presso la biglietteria dello Stadio “Garilli”

Domenica 13.02.2022 dalle ore 12:30 alle ore 14:30;

Presso il punto vendita autorizzato: con una maggiorazione di 1,50€ equivalente al diritto di prevendita e con una maggiorazione del 10%

TABACCHERIA CARMAGNOLA, Piazza Cavalli, 30 Piacenza;

Martedì 08.02.2022 dalle ore 09:00 alle ore 20:00;

Mercoledì 09.02.2022 dalle ore 09:00 alle ore 20:00;

Giovedì 10.02.2022 dalle ore 09:00 alle ore 20:00;

Venerdì 11.02.2022 dalle ore 09:00 alle ore 20:00;

Sabato 12.02.2022 dalle ore 09:00 alle ore 20:00; (escluso il settore ospite, la cui prevendita chiude sabato 12 febbraio alle ore 19:00);

Presso il punto vendita autorizzato: con una maggiorazione di 1,50€ equivalente al diritto di prevendita e con una maggiorazione del 10%

GOLD BET, Via Alessandria, 33 Piacenza;

Martedì 08.02.2022 dalle ore 13:00 alle ore 20:00;

Mercoledì 09.02.2022 dalle ore 13:00 alle ore 20:00;

Giovedì 10.02.2022 dalle ore 13:00 alle ore 20:00;

Venerdì 11.02.2022 dalle ore 13:00 alle ore 20:00;

Sabato 12.02.2022 dalle ore 13:00 alle ore 20:00 (escluso il settore ospite, la cui prevendita chiude sabato 12 febbraio alle ore 19:00);

Domenica 13.02.2022 dalle ore 10:00 alle ore 14:30; (escluso il settore ospite, la cui prevendita chiude sabato 12 febbraio alle ore 19:00);

Online: sul sito con una maggiorazione di 1,50€ equivalente al diritto di prevendita e con una maggiorazione del 10%: da martedì 08.02.2022 alle ore 09:00 fino a domenica 13.02.2022 alle ore 14:30 (escluso il settore ospite, la cui prevendita chiude sabato 12 febbraio alle ore 19:00);

Di seguito i prezzi dei tagliandi

Distinti e Rettilineo – Prezzo Unico: 10,00 €

Tribuna Laterale – Prezzo Intero: 15,00 €; Prezzo Ridotto: 12,00 € *

Tribuna Semicentrale – Prezzo Intero: 25,00 €; Prezzo Ridotto: 20,00 € *

Tribuna Centrale – Prezzo Unico: 35,00 €;

Under 14 (14 anni non ancora compiuti): 2,00 € (in tutti i settori dello Stadio, accompagnato da parente entro il quarto grado maggiorenne).

*Si ricorda che il prezzo ridotto è valido per le donne, over 65 (65 anni compiuti) ed invalidi con percentuale dal 50 al 99%.

Si comunica che gli studenti di tutte le scuole superiori della Provincia di Piacenza potranno acquistare i biglietti per il settore distinti dello stadio “Garilli”, per la partita al prezzo di € 5,00, presentando il badge scolastico dell’istituto di appartenenza al momento dell’acquisto.

Si ricorda che per l’acquisto dei biglietti è obbligatorio essere in possesso di un documento d’identità in corso di validità. Per i bambini tariffa Under 14, devono essere accompagnati da un parente entro il quarto grado maggiorenne, in mancanza di documentod’identità è sufficiente attestato di nascita o tesserino sanitario.

Per l’accesso allo stadio, il giorno della gara sarà obbligatorio essere in possesso di un documento d’identità in corso di validità e del Green Pass rafforzato valido (fatti salvi i casi di esclusione previsti dalla normativa, come i minori di 12 anni che sono esenti dal Green Pass, e i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica).

È obbligatorio indossare mascherina di tipo FFP2 prima dell’ingresso e durante la permanenza nell’impianto sportivo.

I risultati del weekend del settore giovanile

La Primavera 4 di mister Tretter, che scontava un turno di riposo in campionato, ha sfidato in amichevole il Lugano al centro sportivo “G. Rubini” di Podenzano. I giovani biancorossi hanno avuto la meglio sulla formazione elvetica imponendosi con un netto 6-1. In goal Russo e Boffini nella prima frazione, Ziliotti su rigore ad inizio ripresa, Amadei a metà del secondo tempo, mentre le reti di Fermi e Hrom nel finale del match hanno arrotondato il risultato.

Nella giornata di domenica è scesa in campo l’Under 17 che ha ripreso il campionato dopo lo stop forzato a causa della pandemia. I ragazzi di mister Giacobone hanno sfidato la Virtus Entella ottenendo un pareggio in extremis grazie alla rete in pieno recupero di Mattioli.

PRIMAVERA 4

AMICHEVOLE PIACENZA CALCIO – LUGANO 6-1

PIACENZA CALCIO: Galletti (46’ Rapaccioli), Campanati (46’ Ibhadon (80’ Fasan)), Ghisoni (46’ Cloralio), Villoni (46’ Ruiz), Baia, Fasan (46’ Riva), Fedeli (46’ Fermi), Musaj (46’ Ziliotti), Compaore (34’ Grossi), Boffini (46’ Amadei), Russo (46’ Hrom). All.: Tretter.

LUGANO: Baldracchi (46’ Richina), Coter, Pompilio, Manzolini (46’ Violini), Mazzucotelli, Caccavo (46’ Baketwitila), Divita, Pellegrini (46’ Krasniqi), Pannunzio (46’ Rezia), Mohamed (46’ Hadzi), Pereira (82’ Ancri). All. Mascetti

MARCATORI: 22’ Russo, 39’ aut. Galletti, 41’ Boffini, 47’ rig. Ziliotti, 70’ Amadei, 80’ Fermi, 87’ Hrom

UNDER 17

PIACENZA CALCIO – VIRTUS ENTELLA 1-1

PIACENZA CALCIO: Vivenzio, Piacentini, Napoletano (46’ Cabella), Gandolfi, Sollini, Biasia (79’ Riccardi), Ghilardotti (74’ Lambri), Carolllo (46’ Bonafè), Salsa (79’ Napolitano), Dalcerri (74’ Monaco), Ricciardi (57’ Mattioli). All. Giacobone

VIRTUS ENTELLA: Mazzadi, Sgambelluri, Petrucci, Piredda, Bellotti, Dolce, Petiti (87’ Busicchia), Anzalone (54’ Luwana), Bitti (54’ Saranfi), Caprini, Santannocito (80’ Chiappino)

MARCATORI: 47’ Caprini; 94’ Mattioli