Giornata contro il bullismo, Novara: “Sul tema troppa retorica sui buoni sentimenti, i ragazzi devono imparare a gestire i conflitti” – AUDIO

Il 7 febbraio è la Giornata Mondiale contro il bullismo e il cyberbullismo. Una piaga sempre più presente e insidiosa, considerate le nuove tecnologie informatiche, i social e il digitale: campi dove il bullismo trova sempre più terreno fertile. Ne abbiamo parlato con il noto pedagogista Daniele Novara, fondatore del Centro Psicopedagogico per la Pace.

“Ho scritto un libro dal titolo ‘I bulli non sanno litigare‘ e credo sia proprio questo il problema. I bulli sono persone molto fragili che non hanno avuto un’educazione adeguata nel momento in cui si creano imprevisti e contrasti, nel momento in cui il mondo non va come loro vorrebbero, e così diventano aggressivi, diventano intolleranti. Abbiamo bisogno che l’educazione civica, quella che si insegna a scuola, diventi al più presto educazione alla buona gestione dei conflitti. Rischiamo invece di fare solo della retorica sui buoni sentimenti, ma con la realtà è molto diversa: i ragazzi hanno bisogno di imparare le cose giuste quando hanno le inevitabili contrarietà tra di loro. Purtroppo si sta cercando di costringere i ragazzi a diventare buoni: ma non è questione di bontà, è una questione di imparare le cose giuste. Bisogna saper rispettare gli altri ma con i metodi giusti, la gestione dei conflitti è una questione di metodo: nessuno nasce in grado di litigare bene con gli altri, ma si può imparare”.

Il 61% dei ragazzi è vittima di bullismo, è un dato allarmante.

“Ma certo, a livello telematico, coi social, la situazione è fuori controllo perché la polizia postale non può intervenire su tutti gli episodi. Dobbiamo intervenire a monte, non a valle, la vita è un processo educativo. Si fanno discorsi durante questa giornata, ma ci vogliono programmi educativi, mettere regole più chiare sui social, l’Unione Europea deve intervenire”.