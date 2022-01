Servizio Civile, Africa Mission cerca 6 giovani volontari per l’Uganda. Ruspantini: “Grande esperienza formativa” – AUDIO

Servizio Civile, Africa Mission cerca 6 giovani volontari per l’Uganda. Il direttore Carlo Ruspantini: “Grande esperienza formativa. L’obiettivo e fare in modo che i giovani mettano a disposizione della solidarietà un anno della loro vita. Il loro lavoro sarà affiancare gli operatori in loco. Un anno a servizio di chi ha più bisogno. Un’esperienza umanitaria che arricchisce i ragazzi e li fa anche crescere professionalmente“. Il bando è aperto fino al 6 gennaio.

Se hai tra i 18 e i 29 anni non ancora compiuti e desideri intraprendere un cammino di crescita umana e professionale, dedicando un anno di impegno in Uganda a fianco della popolazione locale, puoi aderire ai progetti di Servizio Civile Universale presentati da Cooperazione e Sviluppo insieme a Focsiv.

Si chiama Servizio Civile Universale perché trova radici nell’obiezione di coscienza ossia nella scelta fatta da persone che hanno lottato per far riconoscere il proprio diritto di donare un anno della propria vita in difesa della Patria in modo non violento, andando a lavorare in contesti dove più erano evidenti i bisogni e le fragilità delle persone.

L’ordine prioritario per chi sceglie il servizio civile attiene alla crescita a livello umano: è il servizio l’obiettivo dell’esperienza, che fa crescere le capacità relazionali, di comprensione dell’altro e delle situazioni, dell’accettazione e valorizzazione delle differenze, il riconoscimento dei propri limiti e delle proprie fragilità, del superamento delle proprie difficoltà e della capacità di trovare un equilibrio nelle propria vita e nelle relazioni. La crescita a livello professionale (il miglioramento delle proprie conoscenze e l’acquisizione di competenze specifiche) è un altro aspetto importante ma secondario nella scelta di servizio.

I progetti di servizio civile oggi sono contenuti in “programmi” che operano in uno stesso ambito di azione, come previsto dalla riforma del Servizio Civile Universale.

I nostri progetti in Uganda li trovi nel programma “Valorizzazione delle piccole Comunità e Sviluppo Rurale in Africa, Est Europa e Medio Oriente”, progetto “Caschi Bianchi per lo sviluppo rurale in Uganda 2022”.

Potrai impegnarti come Casco Bianco presso la sede di Alito (diocesi di Lira) scegliendo di dedicarti ad attività nel settore della formazione agricola della scuola agro-zootecnica, seguendo i ragazzi che frequentano i corsi di agricoltura/allevamento e il follow-up post-corso per facilitare i giovani formati nell’avvio di piccole attività imprenditoriali. I posti a disposizione sono due.

Potrai impegnarti presso la nostra sede di Moroto (regione del Karamoja) in attività legate all’ambito acqua e igiene (perforazioni e riabilitazioni pozzi, attività di sensibilizzazione igienico-sanitaria nei villaggi e nelle scuole) o nel settore agricolo, con gli orti di villaggio oppure in quello socio-educativo, seguendo i bimbi dell’asilo “La piccola giraffa”, o i ragazzi del Centro Giovani Don Vittorio e i giovani in attività di formazione professionale. Qui in totale i posti a disposizione sono quattro.

