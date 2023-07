Sette nuovi agenti per la polizia locale, resteranno in servizio fino a Natale

Si rafforza il presidio del territorio comunale di Piacenza con nuovi arrivi tra le fila della Polizia locale. E’ dell’altro giorno la firma del contratto di assunzione a tempo determinato di quattro agenti. Si aggiungono ad altri due nuovi arrivi già in servizio da inizio mese. Un ulteriore agente verrà assunto nel giro di pochi giorni, entro la fine di luglio. In tutto sette operatori che resteranno in servizio per 7 mesi e verranno impiegati perlopiù nell’ambito di servizi esterni per le vie della città e del comune.

I nuovi agenti

Con riferimento ai quattro neoassunti dell’altro giorno, si tratta di tre donne e un uomo, tutti già con esperienze pregresse nel settore specifico, ovvero come agenti di Polizia locale. Tre di loro (due donne e l’unico agente uomo dell’ultima serie di assunzioni) contribuiranno a rafforzare i servizi “appiedati” nelle vie del centro monumentale, compresi quelli dedicati al rispetto del decoro urbano e al contrasto dei reati predatori sui mercati cittadini e altri servizi vari di pattugliamento e presidio.

Bike Patrol

La quarta agente neoassunta, che ha già maturato una lunga esperienza specifica, lavorerà a supporto del personale impegnato nei servizi di Polizia ambientale ed edilizia. Uno dei due agenti già in organico da inizio luglio, invece, prenderà parte al nuovo servizio di “Bike Patrol”. Agenti a bordo di biciclette elettriche impegnati a pattugliare più rapidamente e agilmente l’area del centro monumentale di Piacenza.

L’altro agente dei due già operativi ha preso servizio con i colleghi delle pattuglie appiedate in varie zone della città. Sette nuovi agenti arrivati a stretto giro, dunque, che contribuiranno a mantenere il livello dei servizi di presidio del territorio. Prima di tutto durante il periodo estivo caratterizzato come ogni anno dalle ferie, ma anche nei successivi periodi autunnale (segnato dalla riapertura delle scuole) e natalizio.