Fiorenzuola entra nel novero delle squadre che parteciperanno ufficialmente alle Finali Nazionali Streetball (sport olimpico dal 2020) in programma a Cesenatico i prossimi 4-5 agosto 2023.

Lo fa con il DKB 3×3 Team, squadra tutta femminile nata come distaccamento di club dell’evento DKB Darwin Knew Basketball (tenutosi in Piazzale Darwin gli scorsi 7-8-9 luglio 2023 come Master 3×3 Italia) che durante la stagione streetball ha davvero ben figurato in tutti i Master Federali del circuito Estathè 3×3 Italia Streetbasket Circuit (unico circuito federale riconosciuto e supportato da FIP – Federazione Italiana Pallacanestro).

Il roster composto da Alice Nori, Florencia Llorente, Giovanna Elena Smorto, Ilaria Bernardoni, Anna Togliani e Lucia Missanelli è riuscito durante l’estate a conquistare ben 3 titoli Master (Tortona, Pavia e Fiorenzuola) e 1 secondo posto (Marano Vicentino), riuscendo a qualificarsi di diritto alle Finali Nazionali che assegneranno il tricolore.

Piazzamenti davvero già importanti su scala italiani quelli ottenuti dalla squadra della cittadina valdardese e guidata a livello di Responsabile Tecnico da Angela Adamoli, unica allenatrice capace di portare l’oro mondiale in quel di Manila (Filippine) alla Nazionale Italiana 3×3 nel 2018 ed attuale Commissario Tecnico della Nazionale 3×3 maltese. Ora si guarda a Cesenatico con la volontà di essere competitivi per la squadra sponsorizzata da Alberti e Santi srl , azienda leader di trasporti e logistica, e da Errea Sport, con la consapevolezza di voler vivere le Finals senza caricarsi di pressioni ma allo stesso tempo volendo giocarsela alla pari con tutte le altre squadre presenti.

Saranno quattro le atlete selezionate che potranno disputare le Finals, con la presenza di tutto il roster e dello staff a supporto di un’esperienza nuova che segnerà un altro punto conquistato da parte di A.S.D. DKB nel suo percorso.

Ecco le squadre qualificate alle Finali Nazionali

– Tigu 3×3 (Campionesse Italiane in Carica – Lavagna (GE) – Liguria)

– DKB 3×3 Team (Fiorenzuola d’Arda (PC) – Emilia Romagna)

– Pow(H)er (Vicenza – Veneto)

– Campas ZonePlus (Bologna – Emilia Romagna)

– DAT Ladies (Perugia – Umbria)

– All Star 3×3 (Roma – Lazio)

– Do You Ringo (Ancona – Marche)

– FDC Pink Pro Team (Venezia – Veneto)

– Team UP Comense 1st (Como – Lombardia)

A queste nel prossimo weekend si aggiungerà l’ultima squadra vincente gli ultimi tornei (ad oggi se la gioca una delle squadre più accreditate, Le Improbabili da Napoli, con Team Up 2nd dalle Marche).

Completeranno il lotto delle 12 squadre finaliste che si contenderanno lo scudetto le due squadre che saranno le migliori tra le altre 12 che battaglieranno fin dal primo pomeriggio di venerdì 4 agosto in Piazza Andrea Costa a Cesenatico.

Da lì, si comporranno 3 gironi da 4 squadre, con quarti di finale, semifinali e finale sotto la ruota panoramica di Cesenatico che assegnerà lo scudetto del 3×3 italiano, uno sport in continua crescita a livello globale.

Il Responsabile Tecnico Adamoli traccia un primo bilancio della stagione di DKB 3×3 Team

‘’Appena sono stata contattata e ho avuto la proposta per il progetto di DKB, sono stata subito entusiasta. Sono 3×3 Addicted, per varie cause sono stata lontana dai campi per qualche anno ma con un progetto come questo, serio, interessante e lungimirante sono stata convinta da subito.

Questo anno 0 per noi è cominciato nel migliore dei modi con 3 Master vinti e un totale di 4 Finali di cui appunto 3 vinte. Andiamo alle Finali di Cesenatico con la volontà di fare una bella figura; le ragazze appena sono state contattate hanno risposto con grande entusiasmo e grande professionalità. Si stanno tenendo in allenamento e soprattutto stiamo mettendo delle basi importanti per il futuro.

La storia di DKB come torneo ci è di supporto; anche il torneo è iniziato passo dopo passo, ed ora è tra i più importanti eventi 3×3 in Italia. Siamo solo agli inizi del nostro progetto ma abbiamo cominciato nel migliore dei modi e con grande entusiasmo; io in primis ho grande entusiasmo per queste finali e spero che ci sia anche un grande seguito, perché ho imparato a conoscere che DKB non è solo un team ma è un movimento, uno staff fatto da persone che amano questo sport e spingono tutte nella stessa direzione.