Settimana della Letteratura 2024 a Bobbio dal 19 al 24 agosto: il programma

Settimana della Letteratura 2024 a Bobbio dal 19 al 24 agosto. Edizioni Ponte Gobbo con Il Comune di Bobbio, e quest’anno in collaborazione con l’Associazione Librariamente, propone una mostra libraria, incontri con gli autori, reading, momenti musicali, proiezioni e la premiazione del Piacentino dell‘Anno.

Settimana della Letteratura 2024

Gli appuntamenti sono in programma nel loggiato dell’Abbazia di San Colombano in piazza Santa Fara, alle ore 21 e alle 21.45. L’obiettivo è come sempre dar vita a un evento culturale che porti ad avvicinare il pubblico alla lettura, creando un contatto diretto con gli autori delle opere e stimolando una discussione sui temi che sono al centro della produzione letteraria.

Lunedì 19 agosto 2024

ore 21: Piero Badaloni presenta il romanzo “Quando il passato non vuole passare – I crimini del franchismo tra rimozione e memoria” (Le Piccole Pagine).

Luca Pandelli: conferenza del giovane divulgatore Luca Pandelli dal titolo “L’importanza del dissenso non represso” per ricordare il centenario dall’assassinio di Giacomo Matteotti.

ore 21,45: Ermanno Mariani presenta “L’ombra del ras” (Edizioni Pontegobbo).

Martedì 20 agosto

ore 21: Gigi Riva presenta “Ingordigia” (Mondadori). Dialoga con l’autore Michele Rancati.

ore 21,45: Luigi Garioni presenta “Pedalando verso Est – Dall’Italia al Giappone sulle orme di Marco Polo e Temugin” (Edizioni Pontegobbo). Dialoga con l’autore Anna Leonida dell’Associazione Nuovi Viaggiatori.

Mercoledì 21 agosto

ore 21: Stefano Vendrame presenta “Trappole alimentari” (Longanesi). Dialoga con l’autore Alberto Fermi.

ore 21,45: Samanta Mazzocchi presenta “La pancia, le sue emozioni e altre storie” (RED Edizioni). Dialoga con l’autrice Nicoletta Marenghi.

Giovedì 22 agosto

ore 21: Daniele Camia presenta “Lupi nella nebbia” (Edizioni Pontegobbo). Dialoga con l’autore Antonella Lenti.

ore 21,45: Stefano Ghigna presenta “I prigionieri di Dio” (Edizioni Pontegobbo). Letture di Valeria Natalizia, attrice e doppiatrice; accompagnamento musicale a cura di Ponte Musicale: Flaminia Virdis alla viola.

Venerdì 23 agosto

ore 21: Valentina Petri presenta “Non ti sento” (Rizzoli). dialoga con l’autrice Annalisa Trabacchi.

ore 21,45: Luca Maffi conferenza “Frida Kahlo (1964-2024): dalle piaghe del dolore all’eterna bellezza”.

Sabato 24 agosto

Daniela Gentili e Roberto Pasquali assegnano il premio Piacentino dell’Anno 2024 a Francesca Lipeti, (medico missionario in Kenya) Astutillo Malgioglio, (ex calciatore e campione di solidarietà).

Conduce la serata Gaetano Rizzuto.

Intrattenimento musicale a cura di “Turdeira acoustic duo” di Margherita Armani e Michele Raggi.